Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Константин, здравствуйте.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
Здравствуйте.
Константин Придыбайло:
Можно просто попробовать?
Александр Осенко:
Конечно, можно.
Константин Придыбайло:
Сан Саныч молодец, конечно.
Константин Придыбайло:
Коллеги узнали, что я еду на программу, сказали: там так вкусно.
Александр Осенко:
Костя, что для тебя Родина?
Константин Придыбайло:
Человеком меня сделала Беларусь.
Александр Осенко:
Не хотел пойти по стопам отца?
Константин Придыбайло:
Папа сказал: в моей семье военных больше не будет.
Александр Осенко:
Спортом в детстве увлекались?
Константин Придыбайло:
Когда ты маленький щекастый Костя Придыбайло. И ты вверх – щеки вниз.
Александр Осенко:
Не боишься стать мишенью?
Константин Придыбайло:
Их цель – чтобы мы перестали говорить. Не дождутся.
Александр Осенко:
Адреналиновый наркоман?
Константин Придыбайло:
Отчасти да.
Александр Осенко:
А как с личной жизнью?
Константин Придыбайло:
Боюсь написать даже, боюсь позвать куда-то погулять.
Александр Осенко:
Ты веришь в везение?
Константин Придыбайло:
Поворачиваюсь, Путин идет.
Константин Придыбайло:
Много говорили сегодня про работу, даже про любовь немножко.
«Рецепт настоящего белоруса» с Константином Придыбайло смотрите 29 сентября в 10:15 на «РТР-Беларусь».