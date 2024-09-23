Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Константин, здравствуйте. Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Здравствуйте.

Константин Придыбайло:

Можно просто попробовать? Александр Осенко:

Конечно, можно. Константин Придыбайло:

Сан Саныч молодец, конечно. Константин Придыбайло:

Коллеги узнали, что я еду на программу, сказали: там так вкусно.

Александр Осенко:

Костя, что для тебя Родина? Константин Придыбайло:

Человеком меня сделала Беларусь. Александр Осенко:

Не хотел пойти по стопам отца? Константин Придыбайло:

Папа сказал: в моей семье военных больше не будет.

Александр Осенко:

Спортом в детстве увлекались? Константин Придыбайло:

Когда ты маленький щекастый Костя Придыбайло. И ты вверх – щеки вниз.

Александр Осенко:

Не боишься стать мишенью? Константин Придыбайло:

Их цель – чтобы мы перестали говорить. Не дождутся. Александр Осенко:

Адреналиновый наркоман? Константин Придыбайло:

Отчасти да.

Александр Осенко:

А как с личной жизнью? Константин Придыбайло:

Боюсь написать даже, боюсь позвать куда-то погулять.

Александр Осенко:

Ты веришь в везение? Константин Придыбайло:

Поворачиваюсь, Путин идет.