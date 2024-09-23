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Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса»

23 сентября 2024 09:43
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь». 

Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса» -2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Константин, здравствуйте. 

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT: 
Здравствуйте.

Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса» -4

Константин Придыбайло:
Можно просто попробовать? 

Александр Осенко:
Конечно, можно. 

Константин Придыбайло:
Сан Саныч молодец, конечно.

Константин Придыбайло:
Коллеги узнали, что я еду на программу, сказали: там так вкусно.

Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса» -6

Александр Осенко:
Костя, что для тебя Родина?

Константин Придыбайло:
Человеком меня сделала Беларусь.

Александр Осенко:
Не хотел пойти по стопам отца?

Константин Придыбайло:
Папа сказал: в моей семье военных больше не будет.

Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса» -8

Александр Осенко:
Спортом в детстве увлекались? 

Константин Придыбайло:
Когда ты маленький щекастый Костя Придыбайло. И ты вверх – щеки вниз. 

Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса» -10

Александр Осенко:
Не боишься стать мишенью?

Константин Придыбайло:
Их цель – чтобы мы перестали говорить. Не дождутся.

Александр Осенко:
Адреналиновый наркоман?

Константин Придыбайло:
Отчасти да.

Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса» -12

Александр Осенко:
А как с личной жизнью?

Константин Придыбайло:
Боюсь написать даже, боюсь позвать куда-то погулять.

Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса» -14

Александр Осенко:
Ты веришь в везение?

Константин Придыбайло:
Поворачиваюсь, Путин идет.

Константин Придыбайло – о работе, любви и Родине. Смотрите «Рецепт настоящего белоруса» -16

Константин Придыбайло:
Много говорили сегодня про работу, даже про любовь немножко.

«Рецепт настоящего белоруса» с Константином Придыбайло смотрите 29 сентября в 10:15 на «РТР-Беларусь»

# Константин Придыбайло # Александр Осенко

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