Единый день депутата в Минске: куда можно обратиться и с какими проблемами?

Новости Беларуси. Задать насущный вопрос, обратиться с просьбой и получить квалифицированный ответ. В Минске проходит Единый день депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Попасть на прием можно еще до 20:00 без предварительной записи.

Все администрации города ждут заявителей. Как показывает практика, большинство обращений касается жилищно-строительных кооперативов, работы служб ЖКХ. Также поднимаются вопросы, связанные с общественным транспортом и темы благоустройства. Сегодня, 7 июня, в администрацию Центрального района обратились жители с просьбой открыть стоматологический кабинет в ближайшей к их дому поликлинике. Ответ дан взвешенный. Рядом и без того достаточно современных стоматологий с современным оборудованием.

Дав ответ на любой интересующий вопрос жителям, всегда можно остановить дальнейший поток обращений в вышестоящие инстанции. В этом и есть суть Единого дня депутата.

Алла Мартишевич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я считаю, что эти встречи необходимы, они очень эффективны. Все обратившиеся принимаются, все вопросы решаются. Так как эти встречи проходят на базе администрации района, вы знаете, это очень удобно, потому что, например, в среду у нас идет прием главы администрации. Если возникают какие-то серьезные вопросы, значит, этого посетителя мы принимаем вместе с главой. Если вопросы возникают такие, которые срочные, любой сотрудник администрации района подходит на встречу. И мы вместе обсуждаем, может быть, даже не нужно ждать, чтобы давать посетителю письменный ответ.