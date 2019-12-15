«Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры

Новости Беларуси. С эпохи технической перестройки начнётся рассвет и в Брагине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более в их цифровом портфолио уже есть солидный багаж.

Антонина Леоненко, учитель истории и обществоведения гимназии г.п Брагин:

Наши компьютерные игры имеют историческую основу. «Поваренок Яська» – там были использованы примеры местной, брагинской кухни. Вторая игра – «Освобождение. Бай».