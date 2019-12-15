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«Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры

15 декабря 2019 20:09
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Новости Беларуси. С эпохи технической перестройки начнётся рассвет и в Брагине,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более в их цифровом портфолио уже есть солидный багаж.

«Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры-1

Антонина Леоненко, учитель истории и обществоведения гимназии г.п Брагин:
Наши компьютерные игры имеют историческую основу. «Поваренок Яська» – там были использованы примеры местной, брагинской кухни. Вторая игра – «Освобождение. Бай».

«Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры-4

Андрей Менделев, ученик гимназии г.п. Брагина:
В нашем Брагинском районе находится населенный пункт Комарин, который был самым первым освобожден во время Великой Отечественной войны. Мы сделали игру, где есть события, которые проходили во время ВОВ.

«Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры-7

Даниил Жиляк, ученик гимназии г.п. Брагина:
Сначала я был обычным учеником, потом узнал, что есть кружок по Scratch. В будущем хочу стать игроделом, если получится, разработчиком игр.

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# Компьютерные игры # общество # Фотофакт

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