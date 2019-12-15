«Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры

Новости Беларуси. С эпохи технической перестройки начнётся рассвет и в Брагине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более в их цифровом портфолио уже есть солидный багаж.
Новости Беларуси. С эпохи технической перестройки начнётся рассвет и в Брагине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более в их цифровом портфолио уже есть солидный багаж.
Антонина Леоненко, учитель истории и обществоведения гимназии г.п Брагин:
Наши компьютерные игры имеют историческую основу. «Поваренок Яська» – там были использованы примеры местной, брагинской кухни. Вторая игра – «Освобождение. Бай».
Андрей Менделев, ученик гимназии г.п. Брагина:
В нашем Брагинском районе находится населенный пункт Комарин, который был самым первым освобожден во время Великой Отечественной войны. Мы сделали игру, где есть события, которые проходили во время ВОВ.
Даниил Жиляк, ученик гимназии г.п. Брагина:
Сначала я был обычным учеником, потом узнал, что есть кружок по Scratch. В будущем хочу стать игроделом, если получится, разработчиком игр.
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