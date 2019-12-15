Ребёнок написал письма в ПВТ, чтобы заниматься в школе робототехникой. И получил ответ

Новости Беларуси. Все больше успешных белорусских компаний вкладываются в образование. Парк высоких технологий и IT-сообщество откроют минимум 100 STEM-центров в школах и гимназиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Все больше успешных белорусских компаний вкладываются в образование. Парк высоких технологий и IT-сообщество откроют минимум 100 STEM-центров в школах и гимназиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Леонид Фурман, ученик Рассветовской средней школы:
Я хотел заниматься робототехникой, подошел к директору и спросил: «Можно мы с моими одноклассниками будем заниматься робототехникой?» Он сказал: «У нас в школе денег нет».
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Ровно год назад, когда бумажные снежинки уже поселились на окнах класса, второклассник Лёня на тетрадный листок чернилами выложил свою мечту. Наивно, но с непосредственным прицелом в самое сердце взрослого, парень обратился к «дзядзьке дырэктару IT-кампаніі» и дальше по пунктам изложил. Полетели такие письма без малого по 100 адресам резидентов ПВТ.
И нам откликнулись. Это очень было удивительно!
Родители Лёни-программиста (так, кстати, мальчик подписался в письме) в шоке – в делах компьютерных они-то между чайником и юзером. Но на пути к реализации допускается и пронырливость.
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Иван Фурман, папа Лёни-программиста:
Как-то все произошло так мгновенно, началось закручиваться и всё. Он теперь увлекся этими программами, начала учеба подтягиваться.
Через какое-то время волна ответов захлестнула сельскую школу. Между тем к тому времени – это минувший апрель – здесь уже открыли STEM-класс, созданный за кровно заработанные и сделанный собственными руками.
Те самые «дяди-директора IT-компаний» включили переадресацию добра. И полетели в Рассвет десятки наборов разноуровневых Lego, микрокомпьютеры, графические планшеты, видеокамеры, игровые приставки, 3D-принтер. Помогли и с ремонтом. Теперь здесь не просто два класса, а целый межрайонный STEM-центр. Желающих, особенно по субботам, не вместить.