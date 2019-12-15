Ребёнок написал письма в ПВТ, чтобы заниматься в школе робототехникой. И получил ответ

Новости Беларуси. Все больше успешных белорусских компаний вкладываются в образование. Парк высоких технологий и IT-сообщество откроют минимум 100 STEM-центров в школах и гимназиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Леонид Фурман, ученик Рассветовской средней школы:

Я хотел заниматься робототехникой, подошел к директору и спросил: «Можно мы с моими одноклассниками будем заниматься робототехникой?» Он сказал: «У нас в школе денег нет». «Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Ровно год назад, когда бумажные снежинки уже поселились на окнах класса, второклассник Лёня на тетрадный листок чернилами выложил свою мечту. Наивно, но с непосредственным прицелом в самое сердце взрослого, парень обратился к «дзядзьке дырэктару IT-кампаніі» и дальше по пунктам изложил. Полетели такие письма без малого по 100 адресам резидентов ПВТ.

И нам откликнулись. Это очень было удивительно! Родители Лёни-программиста (так, кстати, мальчик подписался в письме) в шоке – в делах компьютерных они-то между чайником и юзером. Но на пути к реализации допускается и пронырливость. «Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры

Иван Фурман, папа Лёни-программиста:

Как-то все произошло так мгновенно, началось закручиваться и всё. Он теперь увлекся этими программами, начала учеба подтягиваться.

Через какое-то время волна ответов захлестнула сельскую школу. Между тем к тому времени – это минувший апрель – здесь уже открыли STEM-класс, созданный за кровно заработанные и сделанный собственными руками.