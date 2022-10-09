«Хочу привезти картошечку». В каждом районе Минска работают сельскохозяйственные ярмарки

Новости Беларуси. В последнее время инфляционные процессы в Беларуси притормозили как по отношению к предыдущему месяцу, так и в годовом выражении. Сдерживанию цен послужила не только стабилизация валютного рынка, но и сезонное снижение стоимости фруктов и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их широкий ассортимент представлен на сельскохозяйственных ярмарках. Яблоки по рублю. Килограмм картофеля, моркови и свеклы обходится покупателю и того меньше. Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, минуя посредников, напрямую реализуют богатый урожай.

Я хочу привезти картошечку, потому что я все время на этом рынке покупаю. Сейчас вот с картошкой договорилась, пойду клюкву покупать.

Пожилым доставить мешки с покупками домой готовы помочь и волонтеры. Активистов БРСМ по яркой форме легко определить в толпе и обратиться к ним за услугой. На сельскохозяйственных ярмарках волонтеры помогают пенсионерам доставить покупки домой.

Константин Ларченко, секретарь первичной организации БРСМ «Минского государственного колледжа ПТК полиграфии им. В. З. Хоружей»:

Мы стараемся агитировать людей помогать заботиться о старших. Ведь это очень важно, это преемственность поколений. Ведь, наблюдая за пожилыми, мы можем передать их опыт и мудрость.