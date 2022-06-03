«Это же советский период». Представитель Минского метрополитена о первом брендированном составе

Новости Беларуси. Первый состав, брендированный в честь Года исторической памяти, вышел на линию Минского метро. Его тематика посвящена белорусским деятелям и святым местам, а также национальным символам, об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Мы хотели показать самые знаковые события, места нашего родного города, нашей Беларуси, которые связаны с нашим историческим наследием. Допустим, БССР. Как мы можем этот период как-то где-то отметать? Это же советский период, в который была заложена база различной промышленности, культуры, искусства. Как не показать наш бренд МАЗ? Как не показать нашу Беларусь современную, нашу Национальную библиотеку? И Великая Победа, конечно, в Беларуси самый почитаемый праздник.