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«Это же советский период». Представитель Минского метрополитена о первом брендированном составе

03 июня 2022 14:01
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Новости Беларуси. Первый состав, брендированный в честь Года исторической памяти, вышел на линию Минского метро. Его тематика посвящена белорусским деятелям и святым местам, а также национальным символам, об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это же советский период». Представитель Минского метрополитена о первом брендированном составе-1

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Мы хотели показать самые знаковые события, места нашего родного города, нашей Беларуси, которые связаны с нашим историческим наследием. Допустим, БССР. Как мы можем этот период как-то где-то отметать? Это же советский период, в который была заложена база различной промышленности, культуры, искусства. Как не показать наш бренд МАЗ? Как не показать нашу Беларусь современную, нашу Национальную библиотеку? И Великая Победа, конечно, в Беларуси самый почитаемый праздник.

Брендированный поезд к Году исторической памяти появился в метро. Какие изображения можно увидеть на вагонах? Читать здесь.

# Год исторической памяти # общество # Андрей Дроб # Фотофакт

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