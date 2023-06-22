«Хочется, чтобы мир был». Люди собрались почтить память героев в Брестской крепости

Новости Беларуси. За минуты до рассвета эмоциональный и трогательный митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны прошел в Брестской крепости. А более 250-ти реконструкторов воссоздали в Кобринском укреплении момент, когда мирный сон ушел из жизни миллионов людей на долгие и мучительные четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж из героической Цитадели у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это нужно не мертвым – это нужно нам, живым. Единственная реконструкция в мире, которая проходит в исторически точном месте и времени. Земля Брестской крепости снова содрогается от взрывов.

Они вживаются в прошлое, за долгие месяцы скрупулезно подбирают форму и детали, готовят оружие и технику: танки, бронемашины, грузовики, мотоциклы. А сценарий рождается лишь из достоверных фактов истории. Все для того, чтобы в это утро не существовало границы между июнем 1941-го и 2023-го годов. Более 250 реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии и Японии разыграли важные эпизоды начала войны.

С этого поля боя непременно все уйдут молчаливыми и будто перерожденными, но обязательно живыми, а в 1941-м здесь стояли насмерть. Оборона Брестской крепости заняла практически месяц, а для победы в войне понадобится еще 1418 дней. Первый шаг к ней родился именно на этой земле, где плавились стены и раскалывались камни.

Для нас это действие, это священно, и мы всегда будем приезжать сюда и все время показывать молодым людям, как это было жестоко. И не дай Бог это опять превратится в явь.

Если мы забываем историю, что происходило, то это появляется. То есть нам все надо сохранять, чтобы это ни в коем случае не повторилось.

Как никогда хочется, чтобы этот мир был и ничего другого нам не надо.

В ночь с 21 на 22 июня до рассвета в крепости всегда царит тишина. Несмотря на то, что собираются десятки тысяч людей. Жители и гости Бреста: в этом году в Цитадели более 30 официальных делегаций из постсоветских стран, а также высшие должностные лица, молодежь и дети. Многие проделали путь в тысячи километров. Сердца каждого замирают, а мраморные плиты утопают в алых цветах.

Иван Пасич, житель Москвы:

Я бы хотел прочувствовать, что наше поколение осознает, какую цену заплатили наши предки, чтобы отстоять Победу и отстоять Родину.

– У нас деды наши воевали, принимали участие в освобождении Польши.

– Поэтому мы приехали сюда, чтобы почтить их память и ребенку рассказать, что в жизни наших предков это было.

Анна Сендер, ректор БРГУ ИМ. А.С. Пушкина:

То, как много сюда идет людей, говорит о том, что действительно в нашей стране сохранена историческая память не только у взрослого поколения, но и у молодежи.

У наших победителей мирный рассвет 1941 года так и не наступил. И во имя каждого из защитников мы, потомки, помним и скорбим. В Брестской крепости первыми приняли удар, здесь погибали, но не сдавались. Свидетельство стойкости духа – сохраненное знамя крепости. Реликвия, которую защитники не отдали врагу, сегодня занимает почетное место в цитадели. Пограничники спускают венки на воду.

Светом благодарной памяти. Светом любви нашей. Светом скорби нашей.

Лишь тот народ, который помнит боль войны, проживает ее трагедию с каждым новым поколением, сможет сохранить хрупкий мир. Ведь этот мир нам завещано беречь.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня самое главное и бесценное – это мир и безопасность. И если мы будем вместе, сообща противодействовать этому, сохранять историческую правду, мы сохраним свою историю. Мы разрушим то, против чего направлена сегодня идеология, информационная война коллективного Запада.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Потомки придумавших план «Барбаросса» по уничтожению народов Советского Союза сегодня диктуют нам, как нам жить. Ответом на это может быть только наше сплочение, понимание нашего союзничества.