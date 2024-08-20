Хлеборобы Брестской области завершили уборочную кампанию

Вес республиканского каравая к этому утру составил более 7 миллионов 600 тысяч тонн с учетом рапса. Свыше 6,5 миллионов – это зерновые и зернобобовые. Аграриям Беларуси осталось убрать всего около 4 % полей со злаковыми культурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область удерживает лидерство по намолоту. В общую хлебную копилку комбайнеры отправили более 2 миллионов тонн зерна нового урожая. Чуть отстают аграрии гродненского региона: на их счету 1 миллион 741 тысяча тонн. Хлеборобы Брестчины уже завершили уборочную с показателем 1,5 миллиона тонн зерна. Продолжаются в республике и работы по тереблению льна. Пройдено уже 99 % подлежащих уборке площадей. Вместе с тем аграрии заготавливают кормовую базу для животных, а освободившиеся от культур поля засевают озимыми.