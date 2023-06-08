Прямой эфир

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?

08 июня 2023 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Направлений деятельности Института плодоводства много. В частности, хранение и переработка плодов и ягод. Программа «Центральный регион» на СТВ побывала дегустационном зале, где можно попробовать огромное разнообразие готовой продукции.

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-1

Дмитрий Марцинкевич, руководитель отдела хранения и переработки Института плодоводства НАН Беларуси:
Занимаемся в первую очередь изучением химико-технологической оценки новых сортов, а также элитных гибридов. И изучаем их пригодность на изготовление того или иного вида продукции. В частности, это соки, компоты, сушеная продукция, вяленая.

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-4

Что мы сейчас пробуем?
– Хеномелес. Еще называют айва японская. В диком виде она достаточно несъедобная, плотная. Но, как видим, культурные сорта после приготовления ничуть не хуже цукатов. Достойно быть на наших столах.

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-7

Новое направление – вяленая вишня. Это вишневый изюм. Конечно, это название не совсем научное. Но за счет того, что вишня сама по себе кисловатая, а вяленая продукция готовится в сахарном сиропе, мы получаем гармоничный, сбалансированный, вкусный вяленый продукт.

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-10

Домашняя классика – джемы, варенья. Здесь ничего нового нет. Хочу сказать потребителю. Чтобы приготовить вкусный джем, не нужно валить туда сахара на глазок, а нужно учитывать количество сухих веществ, сахаров. И, согласно рецептуре, она есть в доступе в интернет-источниках, рассчитать необходимое количество сахара. И после этого мы получим сбалансированный по сладости продукт.
– Ваша продукция никуда не поставляется? Она в рамках изучения науки. К сожалению, попробовать ее пока никто не сможет.
– Да, мы научная организация. Наша задача – обкатать новые сорта, подготовить технические, нормативно-правовые документы и уже внедрять эти технологии, рецептуры в производствах, которые могут производить данные виды консервов.

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-13

Занимаются и детальным изучением соков. Так, три года назад попробовали изготовить марочные. Это означает, что только один сорт используется в приготовлении сока.

Дмитрий Марцинкевич:
К сожалению, сегодня заводы закупают яблоки валом. Там смесь сортов, и они из этой смеси сортов делают соки. Но наши исследования показывают, что разные сорта дают разные вкусовые качества по сокам.

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-16

Вот сок произведен из двух разных сортов. Они даже отличаются по цвету. Здесь не добавляется ничего: ни вода, ни сахар. Поэтому этот продукт максимально ценен по своим пищевым характеристикам, хранится за счет своих естественных биохимических характеристик.
– Почему нельзя найти на прилавках этот сок?

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-19

Давайте проверим, как они отличаются по вкусовым качествам. Когда открываете, бутылка должна хлопнуть, потому что заходит воздух и это значит, что бутылка была закупорена правильно. Это сорт «Весялина».
– Очень вкусный и сладкий, несмотря на то, что здесь отсутствует сахар.
– Да, он прямого отжима и без добавления воды и сахара.

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-22

А сейчас будем пробовать сорт «Имант». Казалось бы, яблоко и яблоко. А по вкусовым качествам сок будет отличаться.
С кислинкой. Вообще разные.

Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?-25



Вся продукция действительно очень качественная и вкусная. Хочется полагать, что в ближайшее время ее можно будет найти на прилавках магазинов. С каждым годом ученые стараются чем-нибудь удивить любителей приусадебной экзотики. Институт плодоводства постоянно находится в поиске и наряду с традиционными культурами выводит новые виды черешни, винограда, фундука, грецкого ореха и других плодов.

Читайте также:

Самой древней пчеле 65 млн лет! Поговорили с потомственными пчеловодом об этих уникальных созданиях

Эта ягода созревает раньше клубники и черешни, а по вкусу напоминает чернику. В чем польза жимолости?

Специалисты советуют выращивать «Красотку». Какие сорта винограда самые сладкие?

# Еда # общество # Дмитрий Марцинкевич # Ангелина Валькович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вольфович: надо не только констатировать факты, но и вырабатывать меры противодействия угрозам
08 июня 2023 16:27

Вольфович: надо не только констатировать факты, но и вырабатывать меры противодействия угрозам

«Занимаетесь чем-то только из-за денег». Почему нелюбимая работа приводит к эмоциональному выгоранию?
08 июня 2023 16:22

«Занимаетесь чем-то только из-за денег». Почему нелюбимая работа приводит к эмоциональному выгоранию?

Стрельба, рукопашный бой и самооборона. Почему современные подростки хотят попасть в военно-патриотический клуб?
08 июня 2023 16:19

Стрельба, рукопашный бой и самооборона. Почему современные подростки хотят попасть в военно-патриотический клуб?