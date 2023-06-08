Хеномелес, вяленая вишня. Что необычного можно приготовить из плодов и ягод?

Направлений деятельности Института плодоводства много. В частности, хранение и переработка плодов и ягод. Программа «Центральный регион» на СТВ побывала дегустационном зале, где можно попробовать огромное разнообразие готовой продукции.

Дмитрий Марцинкевич, руководитель отдела хранения и переработки Института плодоводства НАН Беларуси:

Занимаемся в первую очередь изучением химико-технологической оценки новых сортов, а также элитных гибридов. И изучаем их пригодность на изготовление того или иного вида продукции. В частности, это соки, компоты, сушеная продукция, вяленая.

– Что мы сейчас пробуем?

– Хеномелес. Еще называют айва японская. В диком виде она достаточно несъедобная, плотная. Но, как видим, культурные сорта после приготовления ничуть не хуже цукатов. Достойно быть на наших столах.

Новое направление – вяленая вишня. Это вишневый изюм. Конечно, это название не совсем научное. Но за счет того, что вишня сама по себе кисловатая, а вяленая продукция готовится в сахарном сиропе, мы получаем гармоничный, сбалансированный, вкусный вяленый продукт.

– Домашняя классика – джемы, варенья. Здесь ничего нового нет. Хочу сказать потребителю. Чтобы приготовить вкусный джем, не нужно валить туда сахара на глазок, а нужно учитывать количество сухих веществ, сахаров. И, согласно рецептуре, она есть в доступе в интернет-источниках, рассчитать необходимое количество сахара. И после этого мы получим сбалансированный по сладости продукт.

– Ваша продукция никуда не поставляется? Она в рамках изучения науки. К сожалению, попробовать ее пока никто не сможет.

– Да, мы научная организация. Наша задача – обкатать новые сорта, подготовить технические, нормативно-правовые документы и уже внедрять эти технологии, рецептуры в производствах, которые могут производить данные виды консервов.

Занимаются и детальным изучением соков. Так, три года назад попробовали изготовить марочные. Это означает, что только один сорт используется в приготовлении сока. Дмитрий Марцинкевич:

К сожалению, сегодня заводы закупают яблоки валом. Там смесь сортов, и они из этой смеси сортов делают соки. Но наши исследования показывают, что разные сорта дают разные вкусовые качества по сокам.

– Вот сок произведен из двух разных сортов. Они даже отличаются по цвету. Здесь не добавляется ничего: ни вода, ни сахар. Поэтому этот продукт максимально ценен по своим пищевым характеристикам, хранится за счет своих естественных биохимических характеристик.

– Почему нельзя найти на прилавках этот сок?

– Давайте проверим, как они отличаются по вкусовым качествам. Когда открываете, бутылка должна хлопнуть, потому что заходит воздух и это значит, что бутылка была закупорена правильно. Это сорт «Весялина».

– Очень вкусный и сладкий, несмотря на то, что здесь отсутствует сахар.

– Да, он прямого отжима и без добавления воды и сахара.

– А сейчас будем пробовать сорт «Имант». Казалось бы, яблоко и яблоко. А по вкусовым качествам сок будет отличаться.

– С кислинкой. Вообще разные.