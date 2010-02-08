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Хакеры атаковали сайт БЮТ и персональную страницу Тимошенко

08 февраля 2010 14:54
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Сайт БЮТ, а также персональная страница премьер-министра Юлии Тимошенко в воскресенье, 7 февраля, подверглись атаке хакеров.

Об этом сообщает NEWSru.ua со ссылкой на УНИАН. Вначале хакеры атаковали сайт Блока Юлии Тимошенко. Из-за действий злоумышленников доступ к нему был заблокирован.

«Сайт заблокирован из-за хакерских атак. Это неслучайно, потому что на протяжении последних дней именно на нашем сайте мы оперативно размещали информацию о подготовке со стороны наших оппонентов фальсификаций во время второго тура голосования, а сегодня – о фактах массовых нарушений», — сказал руководитель пресс-службы БЮТ Александр Сочка.

В течение нескольких часов работа сайта была восстановлена.

Однако затем хакеры атаковали уже персональную страницу премьер-министра Юлии Тимошенко. Сайт подвергся так называемому дефейсингу. На главной странице появилось обращение хакеров из Red Briefs Hackers Group, озаглавленное «Все пропало!!!». В нем злоумышленники, ссылаясь на данные шести экзит-поллов, заявляют о победе во втором туре выборов президента Виктора Януковича и делают вывод, что «Украине Юлия Владимировна Тимошенко не нужна».

В настоящее время работа сайта восстановлена.

# общество # Интернет # Хакеры

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