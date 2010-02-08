Анна САМОХИНА: Когда наступает кризис среднего возраста, поневоле задумываешься: а сколько тебе вообще жить осталось?

Всего ничего! И приходит понимание того, как мало человеку нужно для счастья.

Анна САМОХИНА:

Многие люди в этом смысле стоят на ложном пути, и мне их искренне жаль. Ведь не они имеют собственность, а собственность по полной программе имеет их. Человек, привязанный к вещам, не свободен ни в желаниях, ни в передвижениях. Все эти пентхаусы и загородные имения, пока вы в отлучке, надо на кого-то оставлять, а потом денно и нощно переживать, как бы их, пока хозяева где-то ездят, не дай Бог, не обокрали.

Эти собственники и владельцы постоянно в процессе денежной и бумажной гонки, за что расплачиваются инфарктами и инсультами. Ужас! Мой последний муж большое значение придавал материальным благам, и мне это претило. Я рада, что понимание тщеты и суетности такой жизни пришло ко мне вовремя.

Мне для счастья нужно очень мало: работа и деньги, которые позволили бы заниматься тем, что я люблю больше всего, — путешествовать. Совершенно не страдаю от отсутствия загородного дома, куда нужно добираться, выстаивая часами в пробках. Я спокойно пользуюсь метро, если мне нужно быстро передвигаться по Москве и Питеру, лишь бы не в часы пик. Для меня главное — три-четыре раза в год куда-нибудь съездить. Очень люблю Китай и Индию, вообще, меня манит Восток. Вот на это мне не жаль ни времени, ни денег. Накоплю определенную сумму и, вместо того чтобы прятать ее в кубышку и копить на какую-то собственность, еду смотреть мир.

В последний раз Анна Самохина (на сентябрь 2009 – прим. CTV.BY) выкроила недельку и слетала на Крит. Она там никогда не была, поэтому посмотрела все, что успела, рассказала актриса изданию «Бульвар».

