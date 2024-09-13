Гуманитарный груз из Беларуси доставили в Зимбабве

Белорусские спасатели доставили гуманитарную помощь в Зимбабве. Комплекс мероприятий, направленный на оказание помощи дружественной нам стране, был выполнен по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северные районы африканской республики и ее жители пострадали из-за небывалой засухи. Более 2 миллионов 700 тысяч человек не имеют достаточного доступа к продовольствию. Для преодоления последствий катаклизма наша страна отправила в Зимбабве продукты питания и предметы первой необходимости, медицинские препараты и дизель-насосные установки. Общая масса груза, который доставили сотрудники МЧС, порядка 30 тонн.