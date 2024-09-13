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Гуманитарный груз из Беларуси доставили в Зимбабве

13 сентября 2024 13:39
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Белорусские спасатели доставили гуманитарную помощь в Зимбабве. Комплекс мероприятий, направленный на оказание помощи дружественной нам стране, был выполнен по поручению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарный груз из Беларуси доставили в Зимбабве-2

Северные районы африканской республики и ее жители пострадали из-за небывалой засухи. Более 2 миллионов 700 тысяч человек не имеют достаточного доступа к продовольствию. Для преодоления последствий катаклизма наша страна отправила в Зимбабве продукты питания и предметы первой необходимости, медицинские препараты и дизель-насосные установки. Общая масса груза, который доставили сотрудники МЧС, порядка 30 тонн.

# Беларусь-Зимбабве

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