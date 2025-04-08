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Гуманитарная помощь от Беларуси доставлена в Мьянму

08 апреля 2025 06:11
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По поручению Президента гуманитарная помощь от Беларуси доставлена в Мьянму. В аэропорту делегацию МЧС встретили представители Министерства иностранных дел, а также Министерства социального благополучия, чрезвычайной помощи и переселения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарная помощь от Беларуси доставлена в Мьянму-2

Спасатели передали груз пострадавшей стране. Это комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания. Также состоялась официальная встреча первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева с его коллегой, который поблагодарил белорусскую сторону за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения.

# Беларусь-Мьянма # МЧС Республики Беларусь

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