По поручению Президента гуманитарная помощь от Беларуси доставлена в Мьянму. В аэропорту делегацию МЧС встретили представители Министерства иностранных дел, а также Министерства социального благополучия, чрезвычайной помощи и переселения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.