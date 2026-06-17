ГУБОПиК и коллеги из России ликвидировали международную преступную организацию

Сотрудники 2-го управления ГУБОПиК МВД совместно с российскими коллегами и следственными органами изобличили международную преступную организацию. Как установлено, 59-летний уроженец Минской области, ранее неоднократно судимый за грабежи, разбои и изнасилование, после освобождения уехал в соседнюю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там он вновь попал под суд за кражу в особо крупном размере, а затем, используя криминальные связи, собрал вокруг себя группу «единомышленников».