ГУБОПиК и коллеги из России ликвидировали международную преступную организацию

Сотрудники 2-го управления ГУБОПиК МВД совместно с российскими коллегами и следственными органами изобличили международную преступную организацию. Как установлено, 59-летний уроженец Минской области, ранее неоднократно судимый за грабежи, разбои и изнасилование, после освобождения уехал в соседнюю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там он вновь попал под суд за кражу в особо крупном размере, а затем, используя криминальные связи, собрал вокруг себя группу «единомышленников».
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
Ее участники начинали с изготовления фальшивых печатей, штампов и документов. Производили в Беларуси, а затем курьером передавали покупателям в Россию. Позже подделки стали использовать на территории соседней страны. Для подтверждения вступления в наследство умерших либо длительно отсутствующих граждан. Целью фигурантов была дорогостоящая недвижимость в Москве. В качестве претендующих на жилье родственников выступали подставные лица. Так, злоумышленники завладели четырьмя квартирами в Москве на общую сумму более трех миллионов белорусских рублей. Однако реализовать преступный замысел по их продаже не успели.
При силовой поддержке спецназа в Беларуси задержаны четверо фигурантов. Возбуждены уголовные дела за создание преступной организации либо участие в ней – санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы. В России под стражу заключены остальные участники, включая лидера. Всего изобличены 16 человек. Впервые для документирования преступной деятельности была создана международная группа – в нее вошли оперативники и следователи обеих стран.