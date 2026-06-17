«Мыслим на 5 или 10 лет вперед». Политолог объяснил прагматичный курс Беларуси в отношении США и Китая
В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился видением внешнеполитических приоритетов страны, в том числе принципов взаимодействия с африканскими государствами и странами дальней дуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь десятилетиями придерживается политики многовекторности, основанной на сотрудничестве на равных. Несмотря на глобальные трансформации и рост влияния Китая и стран Глобального Юга, стратегический курс менять не требуется – важно эффективно использовать существующие возможности.
Беларусь сохраняет стратегический союз с Россией, развивает всепогодное партнерство с Китаем, расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии, укрепляет позиции на африканском континенте. Такой подход помогает преодолевать внешний прессинг.
Лукашенко рассказал об отношениях Беларуси со странами дальней дуги.
Особое внимание Александр Лукашенко уделил ситуации вокруг Ирана: по его словам, Тегеран лишь зеркально отвечает на внешние вызовы, а агрессивная политика Вашингтона на Ближнем Востоке – фатальная ошибка.
Касаясь украинского кризиса, Президент жестко обозначил позицию: втягивание Беларуси в конфликт недопустимо. Главный приоритет – сохранение человеческих жизней и дипломатический путь. Наша страна открыта к конструктивному взаимодействию (в том числе с США), но только на принципах равноправия и без ультиматумов.
Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:
Надо понимать, что Америка – это власть демократов или республиканцев. И с тем пониманием, что через два года, может быть, ситуация поменяется. Опять в русле перехода к демократам. Там же ситуация в Америке может поменяться, и поменяться политика Вашингтона. В этом ключе мы выстраиваем прагматичную политику. Она основывается не на сближении внешнеполитического курса, а в большей степени на экономическом базисе, как калийные удобрения, крупная техника, сельскохозяйственная техника, которая может быть полезна для Америки. Либо, за счет Америки, продвижение этой техники и удобрений в другие страны. Это так же, как и в отношениях с Китаем. Мы мыслим не на 2-3 года вперед, а на 5 или на 10 лет. И это правильная стратегия Республики Беларусь. Потому что в перспективе действительно мы можем говорить, и мы понимаем, что политика напрямую зависит от экономики. И эта зависимость – она взаимодополняема.
Заявления Александра Лукашенко вызвали широкий резонанс в экспертном сообществе и медиапространстве – аналитики отмечают честность и принципиальность оценок белорусского лидера.
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