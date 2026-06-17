«Мыслим на 5 или 10 лет вперед». Политолог объяснил прагматичный курс Беларуси в отношении США и Китая

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился видением внешнеполитических приоритетов страны, в том числе принципов взаимодействия с африканскими государствами и странами дальней дуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь десятилетиями придерживается политики многовекторности, основанной на сотрудничестве на равных. Несмотря на глобальные трансформации и рост влияния Китая и стран Глобального Юга, стратегический курс менять не требуется – важно эффективно использовать существующие возможности. Беларусь сохраняет стратегический союз с Россией, развивает всепогодное партнерство с Китаем, расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии, укрепляет позиции на африканском континенте. Такой подход помогает преодолевать внешний прессинг. Лукашенко рассказал об отношениях Беларуси со странами дальней дуги.

Особое внимание Александр Лукашенко уделил ситуации вокруг Ирана: по его словам, Тегеран лишь зеркально отвечает на внешние вызовы, а агрессивная политика Вашингтона на Ближнем Востоке – фатальная ошибка. Касаясь украинского кризиса, Президент жестко обозначил позицию: втягивание Беларуси в конфликт недопустимо. Главный приоритет – сохранение человеческих жизней и дипломатический путь. Наша страна открыта к конструктивному взаимодействию (в том числе с США), но только на принципах равноправия и без ультиматумов.