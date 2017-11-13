Губернатор Калининградской области возложил цветы к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. В Минск с визитом прибыла делегация правительства Калининградской области во главе с губернатором. В белорусской столице у зарубежных гостей насыщенная переговорная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деловые встречи предварила памятная церемония возложения цветов к подножию обелиска Победы.

13 ноября в Минске состоится заседание Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству. Главные темы переговоров – взаимодействие в сфере транспорта, здравоохранения, строительства, промышленности и по ряду других направлений. Российская делегация также посетит некоторые промышленные и сельскохозяйственные предприятия и Парк высоких технологий.