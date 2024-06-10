Дзермант: «В ближайшие годы, кроме политики и экономики, нам предстоит битва за культуру»

Авторская журналистика на СТВ. В программе Новости «24 часа» Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы».

Алексей Дзермант, политолог:

Сегодня хотел бы затронуть тему, которая часто уходит на второй план в сравнении с вопросами безопасности и экономического развития – это вопросы культуры, культурного суверенитета. Почему они не менее важны? А потому что именно они формируют в значительной степени сферу смыслов, идей и образов, в которых мы все живем. Вспомним недавние кадры с «Евровидения». Все больше и больше исполнителей, которые должны были бы представлять самое лучшее в разных европейских странах, скатываются в пропаганду аморальности, извращений, а то и откровенного сатанизма.

Для контраста вспомним, что было на этом конкурсе еще 20 лет назад – картина совершенно другая. А еще вспомним, как мы стремились участвовать в «Евровидении», а сегодня радуемся, что нас нет на этом шабаше, потому что у нас другие ценности и другие представления о том, что нужно доносить через культуру, культивировать в человеческих душах. Так что же это? Прежде всего это человечность, гуманистические идеалы. Люди принадлежат к одному роду, виду, назовите это как угодно, мы признаем за каждым человеком достоинство, мы понимаем его права как право на жизнь, на труд, на образование и медицинскую помощь. Так мы понимаем пресловутые права человека. А вот на Западе смысл этого понятия совершенно другой – права всевозможных меньшинств на самолюбование, свобода от всего нормального, в том числе от коллективной идентичности: семейной, религиозной, национальной. И мы видим, куда это ведет: к распаду традиционных семейных отношений, отношений между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, старшими и младшими. Вместо естественной любви и красоты нам навязывают болезненные извращения и откровенное уродство, доказывая при этом, в том числе через СМИ и машину развлечений, что теперь это новая норма.