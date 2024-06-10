Гусев рассчитывает на помощь Беларуси в строительстве стадиона в Воронеже

Воронежская область – один из самых значимых торгово-экономических партнеров Беларусь, и, учитывая важность развития отношений с этим регионом, принято решение повысить уровень взаимодействия. Теперь рабочую группу с белорусской стороны возглавляет заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. В ближайшее время рабочая группа займется выработкой новой повестки в привычных областях: промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Но сегодня, 10 июня, глава Воронежской области встретился с премьер-министром Беларуси.

Для Беларуси очень важно взаимодействие с Российской Федерацией на уровне регионов. Новые перспективы обсудили в Совете Республики. Наталья Кочанова отметила, что Воронежская область стала лидером среди регионов России по привлечению белорусских строителей. Общая стоимость проектов за последние 3 года возросла более чем в 10 раз. Белорусские зодчие заслужили доверие.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

Ряд таких значимых объектов для нашей области и для города Воронежа. Построена мегашкола – это образовательный центр на 3 тысячи человек практически. И мы его назвали «Центр содружества», подчеркиваю, нашего взаимодействия с белорусскими друзьями. Ряд других объектов крупных, включая резервный стадион для нашей футбольной команды. Его уже сдали в начале июня. Большой стадион нужен городу Воронежу. Воронеж у нас – город футбольный. Очень много болельщиков, город этим живет даже где-то. Решение о строительстве стадиона мы приняли, и я сегодня попросил Александра Григорьевича, чтобы мы получили в качестве партнеров белорусскую компанию.

Получается, в любом случае играем на одном поле. И неважно, речь про строительство футбольного стадиона или освоение сельскохозяйственных либо авиационных вершин.

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