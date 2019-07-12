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В Беларуси вынесли на общественное обсуждение закон «О туризме»: какие планируются новшества

12 июля 2019 11:52
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Новости Беларуси. Финансовые гарантии. Новый инструмент защиты прав туристов может появиться в Беларуси. Это отражено в проекте закона «О туризме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 12 июля, документ вынесен на общественное обсуждение.

В Беларуси вынесли на общественное обсуждение закон «О туризме»: какие планируются новшества-1

Законопроект содержит ряд значимых для всех сторон новаций. В частности, рассматривается возможность заключения договора оказания туруслуг в виде смарт-контракта. Законопроект также предусматривает четкие границы зон ответственности туроператора и турагента, расширяет функции туристического реестра. Кроме того, уточняются определения некоторых терминов.

Ознакомиться с положениями документа и высказать свои предложения можно на правовом портале. Общественное обсуждение продлится до 28 июля.

В Беларуси вынесли на общественное обсуждение закон «О туризме»: какие планируются новшества-4

# Туризм # общество # Фотофакт

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