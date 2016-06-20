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Грозы, ливни и град: в Беларуси 20 июня ожидается вторая волна непогоды

20 июня 2016 06:21
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Новости Беларуси. В Беларуси 20 июня ожидается вторая волна непогоды. На большей части страны грозы, сильные ливни и даже град. Ветер, который может повалить деревья и нанести другой серьезный урон, усилится до 20 метров в секунду. В связи с этим синоптики сделали штормовое предупреждение.

В конце минувшей недели непогода обесточила более тысячи населенных пунктов, молнии стали причинами сразу нескольких пожаров. Больше всего досталось западным районам страны. Там мощные порывы стихии с корнями вырывали деревья, были повреждены легковые автомобили, крыши зданий, на некоторых участках дорог было нарушено движение транспорта. На данный момент электроснабжение пострадавших от урагана регионах полностью восстановлено. Продолжаются работы по ремонту кровель частных жилых домов и сельскохозяйственных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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