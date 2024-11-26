Гродно активно готовится к новогодним торжествам. Обещают ещё больше праздничных локаций

Беларусь готовится к новогодним торжествам. Улицы Гродно обещают украсить в абсолютно новом стиле. Для этого задействуют почти 39 тысяч метров гирлянд и 280 тысяч лампочек. Появится еще больше новогодних локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звездное небо, которое так понравилось горожанам и гостям города на улице Советской, значительно расширится. Сияющие огни украсят и придадут сказочного очарования Старому мосту. А Советская площадь превратится в атмосферный зимний городок, который по своим масштабам превзойдет все предыдущие оформления.

Олег Добровольский, генеральный директор предприятия «Горсвет» Гродно:

Сказочный городок наш будет состоять из 36 домиков. Если взять в целом, то это будет очень красиво, очень запоминающе. Такого никогда не было. Ну, и елка будет украшена по-новому. В городе будет установлено 127 единиц украшений. Это светодинамические конструкции, светодиодные конструкции. Также будут украшены прилегающие здания в цвет праздника неоном.