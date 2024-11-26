Прямой эфир

Гродно активно готовится к новогодним торжествам. Обещают ещё больше праздничных локаций

26 ноября 2024 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь готовится к новогодним торжествам. Улицы Гродно обещают украсить в абсолютно новом стиле. Для этого задействуют почти 39 тысяч метров гирлянд и 280 тысяч лампочек. Появится еще больше новогодних локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродно активно готовится к новогодним торжествам. Обещают ещё больше праздничных локаций-2

Звездное небо, которое так понравилось горожанам и гостям города на улице Советской, значительно расширится. Сияющие огни украсят и придадут сказочного очарования Старому мосту. А Советская площадь превратится в атмосферный зимний городок, который по своим масштабам превзойдет все предыдущие оформления.

Гродно активно готовится к новогодним торжествам. Обещают ещё больше праздничных локаций-4

Олег Добровольский, генеральный директор предприятия «Горсвет» Гродно:
Сказочный городок наш будет состоять из 36 домиков. Если взять в целом, то это будет очень красиво, очень запоминающе. Такого никогда не было. Ну, и елка будет украшена по-новому. В городе будет установлено 127 единиц украшений. Это светодинамические конструкции, светодиодные конструкции. Также будут украшены прилегающие здания в цвет праздника неоном.

Гродно активно готовится к новогодним торжествам. Обещают ещё больше праздничных локаций-6

Чтобы успеть завершить все работы в срок, специалисты предприятия «Горсвет» трудятся практически онлайн.

# Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Президент поздравил коллектив журнала «Алеся» с вековым юбилеем издания
26 ноября 2024 06:23

Президент поздравил коллектив журнала «Алеся» с вековым юбилеем издания

Информационная гигиена в Беларуси. Как бороться с экстремизмом в интернете? Обсудили эксперты
25 ноября 2024 19:12

Информационная гигиена в Беларуси. Как бороться с экстремизмом в интернете? Обсудили эксперты

Взрослые вещи на понятном языке! Как детям в Беларуси рассказывают о выборах?
25 ноября 2024 18:59

Взрослые вещи на понятном языке! Как детям в Беларуси рассказывают о выборах?