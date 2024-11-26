Президент поздравил коллектив журнала «Алеся» с вековым юбилеем издания

Информационная гигиена в Беларуси. Как бороться с экстремизмом в интернете? Обсудили эксперты

Как противостоять экстремизму? Что такое когнитивная война? Как контролируют деструктивные материалы в Беларуси и готовы ли студенты журфаку к информационной борьбе? Ответы искали в ток-шоу «По существу».