Президент поздравил коллектив журнала «Алеся» с вековым юбилеем издания

Столетие со дня выхода первого номера отмечает журнал «Алеся». С вековым юбилеем издания коллектив поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столетие со дня выхода первого номера отмечает журнал «Алеся». С вековым юбилеем издания коллектив поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что яркие идеи, новые интересные проекты и далее помогут коллективу продолжать славные традиции предшественников, способствовать активности и повышению роли женщин в обществе, укреплению института семьи, воспитанию патриотизма и пропаганде национальных духовных ценностей.