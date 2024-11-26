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Президент поздравил коллектив журнала «Алеся» с вековым юбилеем издания

26 ноября 2024 06:23
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Столетие со дня выхода первого номера отмечает журнал «Алеся». С вековым юбилеем издания коллектив поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил коллектив журнала «Алеся» с вековым юбилеем издания-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что яркие идеи, новые интересные проекты и далее помогут коллективу продолжать славные традиции предшественников, способствовать активности и повышению роли женщин в обществе, укреплению института семьи, воспитанию патриотизма и пропаганде национальных духовных ценностей.

# СМИ Беларуси # Александр Лукашенко

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