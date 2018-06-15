Гродненский аэропорт расширяет количество чартерных рейсов

Новости Беларуси. Вылет на море из родного города. Гродненский аэропорт взял курс на расширение чартерных рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там стартовала летняя лётная программа. Традиционно самолёты курсируют между Гродно и Калининградом. К тому же в расписании аэровокзала добавились вылеты в Турцию, Болгарию и впервые в Черногорию. Перевозку пассажиров выполняют воздушные суда национального авиаперевозчика. Несмотря на сложное конкурентное расположение Гродненского аэропорта – близость Вильнюса и Варшавы – вылеты недалеко от дома очень востребованы у местных жителей, ведь многие путешествуют с маленькими детьми. Количество рейсов здесь постоянно растёт. В 2018 году рекорд – более 70 полётов до конца сезона.

Татьяна Артиш, житель Гродно:

Летим в Болгарию, в Солнечный берег отдыхать. Из Гродно очень удобно, в первый раз. Что недалеко получается ехать к аэропорту, приезжаешь практически сразу домой.