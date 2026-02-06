Комфорт и удобство перемещения. Как изменится транспортное сообщение в Беларуси за новую пятилетку?

Комфорт и удобство перемещения. За 2025 год в Беларуси обновили более 800 единиц общественного транспорта. Среди них – свыше 550 автобусов, около 170 троллейбусов, примерно 50 электробусов, 15 трамвайных вагонов и почти 20 вагонов метрополитена. Благодаря этим закупкам удалось снизить общий износ подвижного состава примерно на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственная программа «Транспорт Беларуси» предполагает масштабные изменения. Одно из ключевых направлений – улучшение качества транспортного обслуживания населения. Особое внимание – развитию сообщения между Минском и городами-спутниками. Поставлена цель обеспечить доставку пассажиров в обе стороны за 30 минут.

Алексей Шилов, директор Минского метрополитена: Минский метрополитен, проектировщики «Минскметропроект», а также строители «Минскметрострой» и дирекция по строительству Минского метрополитена нацелены на задачи в этой пятилетке – ввести наши три станции, которые закончатся на площади Дружбы народов. Работы по этому объекту ведутся безостановочно и круглосуточно.

Константин Гололобов, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:

На 2026 год также запланировано обновление подвижного состава. По цифрам, у нас сейчас происходит процедура закупки 35 автобусов городских и 161 троллейбуса. В рамках концепции, утвержденной председателем Минского городского исполнительного комитета, у нас разработан план приобретения до 2030 года и поэтапное обновление подвижного состава.

Помимо развития железнодорожного сообщения, ведется проработка модели электробуса, который подойдет как для пригородных, так и для междугородних рейсов. Планируется развитие единой системы оплаты проезда и создание общей платформы продажи билетов. Кроме того, уже внедрен реестр автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении.