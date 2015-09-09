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День города-2015 в Минске: кого не пропустят на массовые мероприятия?

09 сентября 2015 11:04
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Новости Беларуси. Минск готовиться отметить День города. Торжества, которые состоятся в ближайшую субботу, растянуться на весь день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждут более 60 культурных мероприятий по всей столице. Международный фестиваль исторической реконструкции, гала-концерт хоровой музыки, мастер-классы от народных умельцев и блюда средневековой  кухни, а в завершение праздника —  красочный салют.

За безопасностью в этот день будет особый контроль. На усиленный режим  перейдут сотрудники милиции, МЧС и Госавтоинспекции. На площадках массовых мероприятий будут установлены контрольно-пропускные пункты, оборудованные видеокамерами.

Иван Кубраков, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
Граждане к местам проведения данных мероприятий будут пропускаться через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром. Все места проведения праздничных мероприятий будут оборудованы системой видеонаблюдения. Также дополнительно на каждом пункте пропуска выставлены камеры видеонаблюдения и все входящие граждане будут документироваться. Хочу сразу подчеркнуть, что все эти меры направлены исключительно на обеспечение безопасности наших граждан.
К местам проведения праздничных мероприятий не будут допускаться граждане, которые имею при себе колющие и режущие предметы, также с велосипедами, домашними животными, алкогольными напитками, слабоалкогольными и пивом.

# общество # Иван Кубраков # День города в Минске-2015

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