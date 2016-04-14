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Григорий Рапота: сотрудничество Беларуси и России по минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС продолжится

14 апреля 2016 13:39
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Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и России в рамках Союзного государства для решения задач по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС необходимо продолжать. Об этом заявил  государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота 14 апреля на пресс-конференции по итогам большого пресс-тура представителей российских СМИ и блогеров в Гомельскую область.

За несколько дней участники пресс-тура посетили Полесский радиационно-экологический заповедник, научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, белорусские города и деревни пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота,  Государственный секретарь Союзного государства:
На меня произвел впечатление уровень технологической, высокотехнологической помощи, которая оказывается здесь. Потому что понятно, куда люди, которые вот попали в такую ситуацию, могут обращаться и здесь они получат действительно высококвалифицированную помощь.

# общество # Григорий Рапота # Авария на Чернобыльской АЭС

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