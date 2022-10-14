Григорий Азарёнок: против нашей страны развязан информационный террор

Новости Беларуси. Чем опасна информационная война и как отличить фейк от достоверной информации? Медиаэксперты и общественные деятели продолжают открытый диалог с молодежью в рамках совместного проекта «Белой Руси» и СТВ «Будь в теме». 14 октября спикеры пообщались с работниками столичного здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальной темой среди молодежи остается внешнеполитическая ситуация вокруг Беларуси. Эксперты еще раз призвали не верить фейкам в экстремистских Telegram-каналах и не поддаваться панике. Современная молодежь должна уметь жить в условиях информационного противостояния.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Против нашей страны развязана не просто информационная война, развязан информационный террор. Мы видим, как вбрасываются фейки, как проводятся информационно-психологические операции. Делают это не просто какие-то мальчики в Варшаве, а специалисты, спецслужбы, враги нашего народа, которые хотят нас уничтожить, поэтому такой вот живой диалог очень важен. Потому что сегодняшнее утро, вчерашний вечер – новая информационная операция была развязана против нас. Вот мы сейчас, наши государственные СМИ, это развенчиваем.

У каждого участника была возможность задать свой вопрос, вступить в дискуссию и вместе со спикерами найти решение даже самых острых проблем.

Кирилл Глод, пресс-секретарь Молодежного совета при комитете по здравоохранению Мингорисполкома:

Я считаю, что такие мероприятия важно организовывать, потому что важно населению рассказывать и развеивать мифы про теперешнюю ситуацию. Она напряженная, что у нас в стране, что в целом в мире.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:

Важно научить нашу молодежь, наших детей правильно разбираться в информационном пространстве, потому что информационные потоки нас окружают везде, вообще отовсюду. Та новость, которая к тебе приходит – мы должны понимать, что эту новость надо изучить от всех источников.