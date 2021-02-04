Поджигали ларьки, кидали ежи. Две истории о тех, кто участвовал в массовых беспорядках в 2020-м

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать преступления, связанные с массовыми беспорядками 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только подразделениями управления Следственного комитета по Минску уже направлено в суд уже 145 различных уголовных дел. Это и драки с милицией, и угрозы, и преступления в интернете. Стоит только в очередной раз напомнить, что ни одно злодеяние не останется безнаказанным в рамках закона. Подробности в видеоматериале Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Государственная машина работает безотказно. Те, кто в августе-сентябре возомнили себя эдакими ковбоями, которые могут творить все, что вздумается, ошиблись. В производствах расследования, уголовные дела, проверки.

Помните, как везде говорили, что митинги мирные?

Понимаешь, надо людей подготовить, чтобы они, […], были готовы на какие-то большие дела, а не только поджигать там эти […] будки […]. Начнем с этих будок, а дальше пойдем как по накатанной […].

Григорий Азаренок:

Это те самые мирные невероятные светлые лица, занимались поджогами киосков. И, как вы слышали, для них этого недостаточно, хотелось еще и людей сжигать. И не только.

Прислали только что сообщение, что ежи у Алекса. Он поедет на марш, будет там кидать. Ну, надеюсь. Я еще с Ромой договорился, он здесь должен, в городке, сработать.

Григорий Азаренок:

Работала целая группа. 12 человек. При них обнаружили два револьвера, более 100 патронов, металлическую арматуру, прутья, «ежи», пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, а также не менее 130 литров горючей и легковоспламеняющейся жидкости. Но поиграть в войнушку не успели: правоохранители сработали, и теперь перспективы у этих товарищей грустные.

Виталий Белковский, заместитель начальника управления СК по Минску:

По результатам изучения характеризующих материалов в отношении обвиняемых установлено, что практически все они ранее привлекались к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. А один из обвиняемых ранее был судим за совершение грабежа, хулиганства и насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Более того, 10 из 12 обвиняемых на момент совершения преступлений официально трудоустроены не были. В настоящее время производство следственных действий по уголовному делу завершено. Обвиняемые ознакамливаются с материалами дела, оно будет передано прокурору для направления в суд.

Григорий Азаренок:

Помните, варшавский блогер рассказывал о героических киберпартизанах? Теперь расскажем мы. Трое мужчин чуть за тридцать. Вот их скромное жилище. Автомат. Патроны. БЧБ и украинский флаги. Опыт Майдана для подобных персонажей – голубая мечта. Об этом они общались между собой в те дни.

​​​​​​​Григорий Азаренок:

​​​​​​​А когда поняли, что попытка блицкрига провалилась, решили воевать с диванов. Поставили специальное программное обеспечение и взломали одно из коммунальных предприятий Мингорисполкома и принялись распространять по друзьям и подельникам украденные файлы. Думали, революция все спишет.