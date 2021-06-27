Григорий Азарёнок об Анне Шаркуновой: спокойно и с превеликим удовольствием просилась на белорусское ТВ

Новости Беларуси. Новая серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Бездарность. Она в современном мире распространяется как рак, и в конце концов эта болезнь может задушить общество. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Григорий Азаренок:

Все великие произведения нашей культуры появились в Советском Союзе. Именно советская система дала нам Купалу и Коласа, Шамякина и Мележа, Турова и Пташука, «Песняров» и Мулявина. И произошел расцвет культуры благодаря цензуре. Она не пропускала к зрителям и слушателям бездарей.

Григорий Азаренок:

Но вот случилось разрушение государства. Витии свободы верещали нам – вот тут у нас запляшут лес и горы, без цензуры расцветет искусство. Но что же мы получили? Мы получили таких, как Анна Шаркунова. Уверен, зрители понятия не имеют, кто это. Это певичка ртом. Она произносит бессвязные тексты некоего Владимира Кубышкина. Только перед тем, как она начала петь, ей не объяснили, что надо открывать рот. За такую, как у нее, технику речи в нашей Академии искусств и исключить могли. Поэтому зритель и не назовет не то что песни, даже строчки из всего ее репертуара. А ведь список песенной графомании большой. Григорий Азаренок:

Певичка ртом спокойно и с превеликим удовольствием просилась на белорусское ТВ, выступала на государственных мероприятиях: «Дожинки», «Славянский базар» – ничего и никогда ее не смущало. Но к 2020 году стало понятно – все, дальше она уже точно никому и никогда не будет нужна. Даже ресурс бездарности исчерпан. Но тут подоспело последнее убежище негодяев – пратэст.

Григорий Азаренок:

По качеству ее змагарские песенки даже частушками не назовешь. Но вы послушайте, какой смысл они все несут. Да, вас мало, но вы есть. Мало в Беларуси предателей, мерзавцев, ущербных бездарей, жалких, закомплексованных, убогих, зацикленных только на себе. Мало. Но вы есть. И вы захотели управлять остальными. Захотели остальных, которых много, которые работают, которые кормят свои семьи, которые ежедневно тихо созидают – захотели подчинить их. И все присвоить себе. Сделать государство для себя. Государство бездарей и дегенератов. Чтобы из всех утюгов только: «Запомним этот день наизусть… И бездну этих глаз не понять… Силой и слабостью, сжатыми в кулачке…» Григорий Азаренок:

А еще она спела гимн кастрюлеголовых нацистов Майдана. Это ж какой нужно быть по жизни мерзавкой. Вот ты пропела это ртом. И дальше будешь сидеть в уютном бложике с кофеечком и любовником. А другие – безголовые – пойдут на баррикады. Они могут убить. Оставить мать без сына, оставить дочь без отца. И тебя это уже не будет волновать.