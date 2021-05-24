Григорий Азарёнок: Латушко и Путило, вы действительно верите, что Запад вас ценит и защитит? Вас уже сливают

Новости Беларуси. Во всем мире обсуждают инцидент, который произошел в национальном аэропорту 23 мая. Беларусь готова предоставить все необходимое для объективного разбирательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее уже звучат ангажированные оценки, особенно это касается задержания Романа Протасевича. Григорий Азаренок продолжит тему в специальном выпуске авторской программы «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Лицемерные и подлые интриганы пошли в наступление. Беларусь ответит. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Здравствуйте. Стон стоит по всей земле египетской. Нелюди, наслаждавшиеся как убивают, режут и насилуют сотни тысяч людей в Ливии, Сирии, Украине – они, видите ли, в шоке. Они не могут поверить. Они возмущены и крайне озабочены. Валерьянки выпейте… Все было банально и рассказано не раз. Поступило сообщение о минировании самолета. Согласно международным требованиям, пилоты посадили судно в национальном аэропорту. А на борту был Роман Протасевич… Воскресенский о ситуации с Протасевичем: если это была операция спецслужб, так неделю назад летела этим же рейсом Тихановская

Григорий Азаренок:

Давайте вспомним, кто это. Вон он рушит памятник Ленину. Вот он предположительно среди боевиков «Азова». Убийца мирного населения. Нацист с позывным Ким. Один из основателей экстремистского Telegram-канала – в нем он отвечал за боевую составляющую: сцепки, баррикады, деанон, организация беспорядков, координация митингов. Посмотрите на этого гордого и смелого боевого лицьвина.

Григорий Азаренок:

Вот сообщение за 11 августа: «На этой неделе Лукашенко придется бежать из страны». Вот он хамит прокуратуре. «Отправляйте свои бумажки сколько хотите», – писал он.

Григорий Азаренок:

А вот – сообщение за вчера. Очевидцы говорят, что он сильно дрожал. Но вслушайтесь в эти лицемерные вопли. Когда Киев придумал посадку самолета с «вагнеровцами» – это не «шокирующий акт». Когда крадут гражданина Украины с территории Молдовы – это не «шокирует». Когда в 2016-м вернули в Киев под угрозой истребителей самолет – шока нет. А тут все прям шокированы и потрясены. Лицемеры.

Григорий Азаренок:

И ведь все уже понимают, что сдал Протосевича, красиво сдал, Антон Гадимович Мотолько. Все пассажиры прошли таможенный и пограничный контроль, в том числе и этот нацик. Но когда штаны уже немного подсохли, Сандаль начинает истерику. Не взять такую рыбу правоохранители не могли. «Он понимал, что он всё равно не выгоден там». Андрей Лазуткин о Романе Протасевиче

Григорий Азаренок:

У меня возникает логичный вопрос. Все эти Светки, Латушко, Путило и прочие. Они реально такие тупые? Они действительно верят, что Запад их ценит и защитит? Что они там под надежной опекой демократии? Вас уже сливают. Вы им теперь нужнее в камерах. А будете упираться – так и вовсе избавятся. Петров и Боширов с новичком – универсальная отмазка любой европейской спецслужбы, вы не в курсе? Пока не поздно, бегите на родину. В тюрьме – не в земле. И, судя по твоему испуганному лицу, Степа, ты это уже понимаешь.