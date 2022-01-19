Гражданское согласие и мир на нашей земле. Леонид Заяц рассказал, чего ждёт от обновлённой Конституции

Кто еще 19 января присоединился к обсуждению проекта Конституции, расскажет Ирина Волк.

Новости Беларуси. Продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможностью поделиться своим мнением воспользовались сотни белорусов – поступило порядка 7 000 обращений. Кроме диалоговых площадок работает также формат электронных общественных приемных.

Екатерина Дулова о проекте Конституции: «Деятели культуры, театра, искусства, безусловно, должны сказать свое слово». Подробности здесь .

Ирина Волк, корреспондент: Проект обновленной Конституции нашей страны мало кого оставляет равнодушным. Градус интереса к основному закону только возрастает. К обсуждению уже подключилась молодежь, представители городской администрации, творческие коллективы и другие.

По-настоящему семейная атмосфера царила сегодня в камерном зале Большого театра. Он объединил всех тех, кто не может остаться в стороне на пути строительства нашего общего будущего.

Анастасия Москвина: «Чувство собственного достоинства белорусов, нации – это тоже очень важно». Подробности здесь.

Конституционные новации в правовой фундамент сегодня озвучили представители и строительный сферы. Особо остро обсуждают вопросы сохранения историко-культурного, духовного наследия и других национальных ценностей. Заложенные в проекте понятия суверенитета, территориальной целостности, мира и стабильности – это не просто слова, а четкий алгоритм действий в управлении государством.