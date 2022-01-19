Гражданское согласие и мир на нашей земле. Леонид Заяц рассказал, чего ждёт от обновлённой Конституции
Новости Беларуси. Продолжается обсуждение проекта Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможностью поделиться своим мнением воспользовались сотни белорусов – поступило порядка 7 000 обращений. Кроме диалоговых площадок работает также формат электронных общественных приемных.
Кто еще 19 января присоединился к обсуждению проекта Конституции, расскажет Ирина Волк.
Ирина Волк, корреспондент:
Проект обновленной Конституции нашей страны мало кого оставляет равнодушным. Градус интереса к основному закону только возрастает. К обсуждению уже подключилась молодежь, представители городской администрации, творческие коллективы и другие.
Екатерина Дулова о проекте Конституции: «Деятели культуры, театра, искусства, безусловно, должны сказать свое слово». Подробности здесь.
По-настоящему семейная атмосфера царила сегодня в камерном зале Большого театра. Он объединил всех тех, кто не может остаться в стороне на пути строительства нашего общего будущего.
Анастасия Москвина: «Чувство собственного достоинства белорусов, нации – это тоже очень важно». Подробности здесь.
Конституционные новации в правовой фундамент сегодня озвучили представители и строительный сферы. Особо остро обсуждают вопросы сохранения историко-культурного, духовного наследия и других национальных ценностей. Заложенные в проекте понятия суверенитета, территориальной целостности, мира и стабильности – это не просто слова, а четкий алгоритм действий в управлении государством.
«Позитивно относятся люди». Работники строительства поделились своим видением обновленной Конституции.
Государство стремится услышать каждого и удовлетворить реальные потребности белорусского народа. Рабочие группы отмечают демократичное настроение общества, обсуждая обновленный проект Конституции. Люди конструктивно настроены актуализировать правовой документ, чтобы он стал своего рода путеводителем в нашей жизни.
Леонид Заяц, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Самое главное, сохранить сильную государственную власть, которая обеспечила бы мир и спокойствие на нашей земле. Которая бы обеспечила людское, гражданское согласие. И все люди будут вместе, эти люди будут дружны. Это все мы растим в нашей стране.
Доработанный проект обновленной Конституции будет внесен главе государства в ближайшие дни. Ожидается, что референдум по вопросу принятия главного документа страны пройдет в феврале. Мнение и голос каждого белоруса будут услышаны. Вносить посильный вклад в развитие общества и государства, проявлять социальную ответственность должен каждый.