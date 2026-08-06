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Гражданка Беларуси, ранее незаконно удерживаемая на территории Мьянмы, благополучно вернулась на родину

06 августа 2026 11:11
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Белоруска, которую незаконно удерживали на территории Мьянмы, благополучно вернулась на родину. Это стало возможным благодаря комплексу мероприятий, проведенных нашей дипломатической миссией вместе с Министерствами внутренних и иностранных дел Мьянмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданка Беларуси, ранее незаконно удерживаемая на территории Мьянмы, благополучно вернулась на родину-2

Совместными усилиями удалось установить местонахождение соотечественницы и освободить ее. Вместе с таиландскими правоохранителями и при участии почетного консула Беларуси в Бангкоке обеспечена безопасность девушки во время транзита по территории Таиланда. В дипмиссии заявили, что обстановка в регионе остается непростой. В посольстве Беларуси рекомендуют быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о «легком заработке» и трудоустройстве.

# Беларусь-Мьянма

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