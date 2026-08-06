Гражданка Беларуси, ранее незаконно удерживаемая на территории Мьянмы, благополучно вернулась на родину

Белоруска, которую незаконно удерживали на территории Мьянмы, благополучно вернулась на родину. Это стало возможным благодаря комплексу мероприятий, проведенных нашей дипломатической миссией вместе с Министерствами внутренних и иностранных дел Мьянмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместными усилиями удалось установить местонахождение соотечественницы и освободить ее. Вместе с таиландскими правоохранителями и при участии почетного консула Беларуси в Бангкоке обеспечена безопасность девушки во время транзита по территории Таиланда. В дипмиссии заявили, что обстановка в регионе остается непростой. В посольстве Беларуси рекомендуют быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о «легком заработке» и трудоустройстве.