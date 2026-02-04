Члены Совета Республики проведут приёмы граждан 4 февраля в Витебской области

Контроль на местах и дебюрократизация. 4 февраля в Витебской области пройдет единый день приема граждан членами Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важный формат диалога государства и общества, когда жители могут напрямую обратиться к сенаторам с любыми вопросами – от торговли и ценообразования до медицины и жилищно-коммунального хозяйства.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова примет граждан по предварительной записи в Бегомльском сельисполкоме Докшицкого района. В других городах области – в том числе Лепеле, Сенно, Поставах, Городке, Толочине, Чашниках – с людьми будут общаться председатели и члены постоянных комиссий Совета Республики.
Единый день приема позволяет изучить актуальные вопросы на местах, проконтролировать работу местных органов власти и помочь в решении проблем. Верховенство закона и справедливость – главный принцип при рассмотрении обращений.
Президент ставит задачу дебюрократизации госаппарата и повышения качества жизни, и парламентарии вносят в это существенный вклад. Формы работы разнообразны: письменные обращения, прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах и по месту жительства, диалоговые площадки и информационные группы. Все это направлено на главное – услышать людей и помочь им.
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