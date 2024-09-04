«Взятая пауза поможет удостовериться в правде». Психолог рассказала, как проверять информацию из интернета

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В связи с технологическим прогрессом современный человек имеет доступ к бесконечно широкому спектру самой различной информации. И при желании, формулируя нужный запрос в одном из поисковиков у себя на компьютере, чаще всего, может без труда ознакомиться с тем материалом, который его интересует. Теми же функциями на сегодняшний день обладает любой смартфон, что значительно облегчает возможность заниматься своим самообразованием не только у себя дома, а в любой момент, когда это будет удобным.
Однако, как и большинство источников информации, интернет включает в себя не только преимущества и возможности, но и ограничения. Они чаще связаны с тем, что опубликованный контент вполне может оказаться неточным или полностью ложным. И если человек не обладает необходимой базой знаний из данной сферы, чтобы распознать некачественную информацию, то ввести его в заблуждение не составит никакого труда. Подобно тому, как в свое время из-за пандемии народ погружался в заключения вирусологов в интернет-пространстве, теперь фокус внимания в большей степени сместился в сферу политики.
С учетом происходящих в мире событий и количеством войн абсолютно нормально, что общественность пытается рефлексировать, что происходит. И нередко для того, чтобы узнать новость или получить информацию в области истории или политологии, мы обращаемся к интернету. А там все те же ловушки, что и обычно в доступном контенте. С возможными преломлениями и неточностями. Потому, избирая для себя Сеть в качестве источника информации, необходимо относиться к ней с осторожностью и уметь работать с тем, что воспринимаешь.
На днях в честь начала учебного года прошел «Открытый микрофон с Президентом» в Витебском государственном университете, где Александр Лукашенко предостерег молодое поколение, что интернет хотя и является великим достоянием человечества, но в то же время, он очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И по той же причине в качестве контрмеры современному человеку необходимо уметь этим пользоваться.
В данном случае Президент, скорее всего, говорит о верификации контента в Сети. И что касается, например, исторических данных, то восполнять их из учебников или монографий, включенных в систему образования, будет, конечно, надежнее. Ведь свою сверку на предмет качества каждая книга прошла. Однако не всю информацию можно проверить в написанной ранее книге. И что касается новостного контента или политических заявлений, их качество верифицирует первоисточник, как правило. И чем более детальную информацию он дает, тем больше шансов не быть обманутым, когда мы читаем новость о каком-то событии или политике. И еще один ключик не попасть в сеть провокаторов и обманщиков – это способность взять паузу после того, как что-либо было воспринято. Ведь зачастую на впечатлениях от полученной информации люди склонны избирать и свое дальнейшее поведение в обществе. «Мой вам совет. Никогда не спешите. Сожмите зубы и терпите, смотрите, пока вы не убедитесь в силу своего опыта и знаний, правильно вы решили поступить или нет», – посоветовал Президент для подобных случаев. Поскольку взятая пауза поможет удостовериться в правде.