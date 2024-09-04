«Взятая пауза поможет удостовериться в правде». Психолог рассказала, как проверять информацию из интернета

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В связи с технологическим прогрессом современный человек имеет доступ к бесконечно широкому спектру самой различной информации. И при желании, формулируя нужный запрос в одном из поисковиков у себя на компьютере, чаще всего, может без труда ознакомиться с тем материалом, который его интересует. Теми же функциями на сегодняшний день обладает любой смартфон, что значительно облегчает возможность заниматься своим самообразованием не только у себя дома, а в любой момент, когда это будет удобным.

Однако, как и большинство источников информации, интернет включает в себя не только преимущества и возможности, но и ограничения. Они чаще связаны с тем, что опубликованный контент вполне может оказаться неточным или полностью ложным. И если человек не обладает необходимой базой знаний из данной сферы, чтобы распознать некачественную информацию, то ввести его в заблуждение не составит никакого труда. Подобно тому, как в свое время из-за пандемии народ погружался в заключения вирусологов в интернет-пространстве, теперь фокус внимания в большей степени сместился в сферу политики.

С учетом происходящих в мире событий и количеством войн абсолютно нормально, что общественность пытается рефлексировать, что происходит. И нередко для того, чтобы узнать новость или получить информацию в области истории или политологии, мы обращаемся к интернету. А там все те же ловушки, что и обычно в доступном контенте. С возможными преломлениями и неточностями. Потому, избирая для себя Сеть в качестве источника информации, необходимо относиться к ней с осторожностью и уметь работать с тем, что воспринимаешь.