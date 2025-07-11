«Границ между нами не существует». На форуме «Дети Содружества» прошёл День России

С Национального детского технопарка в Минске началась программа 10-дневого форума «Дети Содружества». Прошло меньше недели, а ребята получили впечатлений и эмоций на целый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа мероприятий расписана буквально по минутам. Для 80 школьников из 8 стран СНГ подготовили много встреч, экскурсий, тренингов, спортивный праздник, концертную программу и танцевальные вечера. Каждый день участников ждет знакомство с историей, культурой и традициями одной из стран Содружества. Сегодня День России. И он оказался самым спортивным. В копилку воспоминаний добавилось общение с титулованными белорусскими спортсменами и участие в соревнованиях.

Мини-футбол, пляжный волейбол, баскетбол, настольный теннис. В соревнованиях мальчишки и девчонки участвовали с азартом. В командах по одному представителю от делегации каждой страны. Но болели не только за своих. Ведь каким бы ни был в итоге счет, все равно побеждает дружба. Такова и цель форума – объединить, подружить и по-настоящему сплотить ребят из восьми стран. Показать, что, несмотря на различия, между нашими народами много общего.

Татевик Петросян, участница форума «Дети Содружества» (Армения):

Нас встретили очень хорошо, с песнями, с танцами. Нам принесли белорусский большой хлеб – каравай. Мы первый раз всей делегации его попробовали. И это тоже очень хорошее воспоминание. Мне кажется, в будущем это общение точно останется. Мы будем помогать друг другу, общаться и приглашать в наши родные страны. Участники форума «Дети Содружества» поделились эмоциями.

Форум проходит при поддержке Совета Республики Национального собрания Беларуси. По задумке, каждый день посвящен определенным странам. В День Беларуси ребята знакомились с традициями страны. В День Армении и Казахстана пели песни, танцевали, изучали алфавит. В День России настал черед активностей.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня проходит хороший спортивный день. Разные локации, разные виды спорта. Дети соревнуются между собой, общаются, пытаются работать в команде, преодолевать какие-то трудности. Абсолютно точно такие спортивные качества помогут им не только на спортивных площадках, но и в жизни. Спорт всегда был объединяющей силой. Поэтому я уверен, что и в сегодняшнем мероприятии спорт показывает нам, что никаких границ между нами не существует.