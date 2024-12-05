Марина Гончарова про «Время наших побед»: первое шоу такого масштаба, где попытались собрать все виды гимнастики

Шоу-программа, которая объединяет достижения белорусских спортсменов и современные возможности для создания зрелищных и ярких номеров. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» готовят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет уже 7 декабря под сводами «Минск-Арены».

Репетиции, тренировки и прогоны, а еще установка декораций, настройка звука и работа со светом. Под сводами «Минск-Арены» особенная атмосфера. Предстоящее шоу – это синтез спорта и искусства. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио гимнастка Алина Горносько занята прогоном своей программы. Белорусская грация выступит с тремя номерами.