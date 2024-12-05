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Марина Гончарова про «Время наших побед»: первое шоу такого масштаба, где попытались собрать все виды гимнастики

05 декабря 2024 18:43
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Шоу-программа, которая объединяет достижения белорусских спортсменов и современные возможности для создания зрелищных и ярких номеров. Грандиозное спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед» готовят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет уже 7 декабря под сводами «Минск-Арены».

Репетиции, тренировки и прогоны, а еще установка декораций, настройка звука и работа со светом. Под сводами «Минск-Арены» особенная атмосфера. Предстоящее шоу – это синтез спорта и искусства. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио гимнастка Алина Горносько занята прогоном своей программы. Белорусская грация выступит с тремя номерами.

Горносько о «Времени наших побед»: я даже не сомневалась, что буду принимать участие. Подробности.

Марина Гончарова про «Время наших побед»: первое шоу такого масштаба, где попытались собрать все виды гимнастики-2

Марина Гончарова, тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике в групповых упражнениях:
Это действительно первое шоу такого масштаба, где попытались собрать все виды гимнастики, где попытались сделать одну очень тонкую сюжетную линию, рассказать интересный рассказ. Шоу обещает быть очень ярким и интересным.

# Гимнастика # Марина Гончарова

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