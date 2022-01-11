Грациозные, но немного ленивые. Посмотрите, какие тигры живут в Минской области

Новости Беларуси. Голубой Водяной Тигр – символ 2022-го. Специалисты обещают, что год под этим знаком будет ярким и интересным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области живет сразу два талисмана. Увидеть их можно в центре экологического туризма «Станьково». Как живется тиграм в Минской области – материал Анастасии Кончиц.

В центре экологического туризма «Станьково» Хельга и Губерт появились около четырех лет назад. Это дальневосточные брат и сестра. Тигры по своей природе одиночки, поэтому животные содержатся в разных вольерах. У каждого свой характер. А среди общего – полоски и любовь к нашему белорусскому снегу.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Тигров гораздо привычнее видеть в странах с жарким климатом, но и во время нашей холодной зимы они чувствуют себя прекрасно. Животные легко переносят минус, их не беспокоят жажда и насекомые. Поэтому даже в холодные дни Хельга и Губерт грациозно разгуливают по вольерам.

Чтобы сохранить форму, в сутки животным нужно около 10 килограммов мяса. Кормят постной говядиной. А в качестве физической нагрузки у тигров синхронные прогулки.

Инесса Бульцис, экскурсовод Центра экологического туризма «Станьково»:

Общаются они между собой, перерыкиваются, трутся об сетку. Частенько можно их увидеть вместе лежащими. В основном в любое время года большинство посетителей собирается здесь. Особенно когда наши котики, здесь у нас целый отсек хищных, выходят на улицу, конечно же, и детей, и взрослых отсюда уже не оттащить. А в год Тигра все приезжают к нам на елку и, конечно же, подходят к символу года и загадывают желание.