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Детские страхи. Как помочь ребёнку перестать бояться?

01 июня 2023 09:17
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Боязнь бабайки, темноты, собак – в детстве у многих были какие-либо страхи. Чаще всего у такой тревожности есть контекст – может, ребенок пережил негативный опыт: укус животного, увидел в мультике страшного персонажа и перенес монстра в реальную жизнь. Вместе с психологом разберемся, как побороть страхи у малыша и когда необходима помощь специалиста.

Детские страхи. Как помочь ребёнку перестать бояться?-1

Галина Швец, детский психолог:
Ни в коем случае не обесценивать детский страх. Говорить ребенку: не переживай, не беспокойся, наоборот, быть рядом с ребенком, помогать ему справиться с его переживаниями, чувствами.

Первый совет – это перевоплотить страх. Для этого можно использовать арт-терапию или сказки. Дать ребенку поближе познакомиться с боязнью и сделать ее доброй, с улыбкой и в цветочках. То есть что-то страшное и ужасное перевоплотить в милое и приятное. Следующий совет – это проконтролировать свое собственное поведение. Порой беспокойность родителей может стать плохим примером.

Галина Швец:
Постоянно беспокоятся: не залазь на эту горку – упадешь. Туда не лезь, там что-то может случиться. И в итоге ребенку передается тревога, ребенок начинается беспокоиться. Начинает зеркалить своих родителей.

Стоит понимать, что некоторые страхи можно побороть сменой расписания или поведения самих родителей.

Детские страхи. Как помочь ребёнку перестать бояться?-4

В детстве у меня было много ситуаций, когда дома я оставался один. Это самое страшное было, что никто не придет и мне со всей этой квартирой как-то действовать. У меня есть брат, он тоже боится оставаться один, боится темноты, но мы это прорабатываем.

Детские страхи. Как помочь ребёнку перестать бояться?-7

У меня был страх темноты. А еще боялась пожаров. Сейчас прошло.

Обращаться к специалисту нужно, если страхи приносят дискомфорт и имеют следующие симптомы: энурез, отсутствие аппетита, ночные кошмары. Если же таких проявлений нет, то достаточно будет повышенного внимания со стороны родителей.

Детские страхи. Как помочь ребёнку перестать бояться?-10

В детстве боялась насекомых, тараканов, двухвосток. У нас на даче было много двухвосток. И когда я видела, что они заползали на мою одежду, я ее больше не надевала.

Детские страхи. Как помочь ребёнку перестать бояться?-13

Арахнофобия – боязнь пауков. По сей день у меня неприязнь к этим насекомым.

Страхи авиаполетов, насекомых – одни их самых распространенных. С ними можно ужиться. Главное не поддаваться эмоциям. Также специалисты советуют родителям внимательно следить за информацией, которую потребляет малыш. Не стоит покупать ребенку страшные игрушки и показывать жестокие мультики. Все-таки психика у детей шаткая и неокрепшая.

# Психология # общество # Диана Лещенко # Фотофакт

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