Детские страхи. Как помочь ребёнку перестать бояться?
Боязнь бабайки, темноты, собак – в детстве у многих были какие-либо страхи. Чаще всего у такой тревожности есть контекст – может, ребенок пережил негативный опыт: укус животного, увидел в мультике страшного персонажа и перенес монстра в реальную жизнь. Вместе с психологом разберемся, как побороть страхи у малыша и когда необходима помощь специалиста.
Галина Швец, детский психолог:
Ни в коем случае не обесценивать детский страх. Говорить ребенку: не переживай, не беспокойся, наоборот, быть рядом с ребенком, помогать ему справиться с его переживаниями, чувствами.
Первый совет – это перевоплотить страх. Для этого можно использовать арт-терапию или сказки. Дать ребенку поближе познакомиться с боязнью и сделать ее доброй, с улыбкой и в цветочках. То есть что-то страшное и ужасное перевоплотить в милое и приятное. Следующий совет – это проконтролировать свое собственное поведение. Порой беспокойность родителей может стать плохим примером.
Галина Швец:
Постоянно беспокоятся: не залазь на эту горку – упадешь. Туда не лезь, там что-то может случиться. И в итоге ребенку передается тревога, ребенок начинается беспокоиться. Начинает зеркалить своих родителей.
Стоит понимать, что некоторые страхи можно побороть сменой расписания или поведения самих родителей.
В детстве у меня было много ситуаций, когда дома я оставался один. Это самое страшное было, что никто не придет и мне со всей этой квартирой как-то действовать. У меня есть брат, он тоже боится оставаться один, боится темноты, но мы это прорабатываем.
У меня был страх темноты. А еще боялась пожаров. Сейчас прошло.
Обращаться к специалисту нужно, если страхи приносят дискомфорт и имеют следующие симптомы: энурез, отсутствие аппетита, ночные кошмары. Если же таких проявлений нет, то достаточно будет повышенного внимания со стороны родителей.
В детстве боялась насекомых, тараканов, двухвосток. У нас на даче было много двухвосток. И когда я видела, что они заползали на мою одежду, я ее больше не надевала.
Арахнофобия – боязнь пауков. По сей день у меня неприязнь к этим насекомым.
Страхи авиаполетов, насекомых – одни их самых распространенных. С ними можно ужиться. Главное не поддаваться эмоциям. Также специалисты советуют родителям внимательно следить за информацией, которую потребляет малыш. Не стоит покупать ребенку страшные игрушки и показывать жестокие мультики. Все-таки психика у детей шаткая и неокрепшая.