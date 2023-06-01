Детские страхи. Как помочь ребёнку перестать бояться?

Боязнь бабайки, темноты, собак – в детстве у многих были какие-либо страхи. Чаще всего у такой тревожности есть контекст – может, ребенок пережил негативный опыт: укус животного, увидел в мультике страшного персонажа и перенес монстра в реальную жизнь. Вместе с психологом разберемся, как побороть страхи у малыша и когда необходима помощь специалиста.

Галина Швец, детский психолог:

Ни в коем случае не обесценивать детский страх. Говорить ребенку: не переживай, не беспокойся, наоборот, быть рядом с ребенком, помогать ему справиться с его переживаниями, чувствами.

Первый совет – это перевоплотить страх. Для этого можно использовать арт-терапию или сказки. Дать ребенку поближе познакомиться с боязнью и сделать ее доброй, с улыбкой и в цветочках. То есть что-то страшное и ужасное перевоплотить в милое и приятное. Следующий совет – это проконтролировать свое собственное поведение. Порой беспокойность родителей может стать плохим примером.

Галина Швец:

Постоянно беспокоятся: не залазь на эту горку – упадешь. Туда не лезь, там что-то может случиться. И в итоге ребенку передается тревога, ребенок начинается беспокоиться. Начинает зеркалить своих родителей.

Стоит понимать, что некоторые страхи можно побороть сменой расписания или поведения самих родителей.