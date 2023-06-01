Должны ли бабушки давать советы по воспитанию внуков? Разобрались с психологом
На взросление ребенка оказывает влияние огромное количество людей. Начиная родителями, бабушками, дедушками и заканчивая сверстниками и просто знакомыми. Каждый из нас индивидуален, соответственно, и подход к каждому нужен особый. Не всегда взгляды старшего поколения совместимы с взглядами подрастающего. Сегодня речь пойдет о том, должны ли бабушки и дедушки и другие родственники вмешиваться в жизнь ребенка.
Александра Магирани, психолог:
Часто родители делают ошибку, что свой опыт передают не из позиции советов, а из позиции приказов, не уважая границы ребенка. Это тотальная ошибка, это может привести к тому, что родители и дети будут терять доверительную связь, что может приводить к конфликтам.
Мальвина Концумер:
Воспитание, скажем, мое и моих родителей одинаковое. Но если взять взгляд со стороны бабушек и дедушек, то разное. Они считают, что я балую своего ребенка, что я ему много дозволяю, хотя я это называю просто свободой. Свобода выбора ребенка, так как ребенок это тоже человек. И у него должно быть свое мнение, свой выбор.
Мир не стоит на месте, поэтому взгляды тех, кому сейчас за 60 и тех, кому около 40, значительно отличаются. И конфликт поколений, вероятнее всего, неизбежен. Потому что оставаться на одной волне с современными подростками получается не у всех и не всегда.
Александра Магирани:
Конечно, у старшего поколения больше страхов. Даже обратить внимание, когда бабушка ведет внука в садик и когда мама, то мама всегда на шаг впереди, а ребенок сзади поспевает. Бабушка же размеренная, аккуратная, и это про то, что старшее поколение больше переживает, больше боится за детей, тем самым ограничивает детей в проявлении.
Мальвина Концумер:
Бабушки и дедушки могут подсказывать, могут давать свои советы, но уже родитель сам решит: принимать на деле этот совет или нет, так как все-таки поколение растет, и все технологии, и мир не стоит на месте. И то, что было приемлемо для наших бабушек и дедушек, может быть неприемлемо для нас и наших детей сейчас.
В воспитании принимайте современные подходы и используйте новые методы. Лекции и беседы взрослых, даже значимых, каким бы профессиональным или жизненным опытом они ни обладали, зачастую попросту не эффективны.
Мальвина Концумер:
Я не советуюсь со своими родителями по поводу воспитания для своего сына. Потому что этой мой ребенок и у меня какие-то свои могут быть определенные взгляды, свои вопросы, нежели у моих родителей.