Должны ли бабушки давать советы по воспитанию внуков? Разобрались с психологом

На взросление ребенка оказывает влияние огромное количество людей. Начиная родителями, бабушками, дедушками и заканчивая сверстниками и просто знакомыми. Каждый из нас индивидуален, соответственно, и подход к каждому нужен особый. Не всегда взгляды старшего поколения совместимы с взглядами подрастающего. Сегодня речь пойдет о том, должны ли бабушки и дедушки и другие родственники вмешиваться в жизнь ребенка.

Александра Магирани, психолог:

Часто родители делают ошибку, что свой опыт передают не из позиции советов, а из позиции приказов, не уважая границы ребенка. Это тотальная ошибка, это может привести к тому, что родители и дети будут терять доверительную связь, что может приводить к конфликтам. Мальвина Концумер:

Воспитание, скажем, мое и моих родителей одинаковое. Но если взять взгляд со стороны бабушек и дедушек, то разное. Они считают, что я балую своего ребенка, что я ему много дозволяю, хотя я это называю просто свободой. Свобода выбора ребенка, так как ребенок это тоже человек. И у него должно быть свое мнение, свой выбор.

Мир не стоит на месте, поэтому взгляды тех, кому сейчас за 60 и тех, кому около 40, значительно отличаются. И конфликт поколений, вероятнее всего, неизбежен. Потому что оставаться на одной волне с современными подростками получается не у всех и не всегда. Александра Магирани:

Конечно, у старшего поколения больше страхов. Даже обратить внимание, когда бабушка ведет внука в садик и когда мама, то мама всегда на шаг впереди, а ребенок сзади поспевает. Бабушка же размеренная, аккуратная, и это про то, что старшее поколение больше переживает, больше боится за детей, тем самым ограничивает детей в проявлении.