Ребёнок быстрее привыкнет к ответственности. Стоит ли заводить животных, если есть дети?

Многие любители домашних животных часто задаются вопросом: можно ли заводить питомца, если в доме ребенок? Одно и другое – прекрасно. Но не всегда они могут сосуществовать на одной территории, потому что могут представлять опасность друг для друга. Однако по рассказам наших героев, животные – сплошное удовольствие.

Анна Сушкова, мама троих детей: У нас дома живет замечательная собака Джесси. Мы ее любим, даже сложно представить свою жизнь без нее. Я была беременна третьим ребенком, и младший сын притащил маленькую собачку. Она такая пухленькая была, такая смешная, легла на ковер и уснула. И я подошла, посмотрела, думаю, надо же отдать в какие-то службы, но собачка переночевала у нас одну ночь, и я просто поняла, что не смогу ее отдать.

Мария Бунчикова, психолог: Для социальной адаптации домашние животные являются очень классными помощниками для родителей, потому что домашние животные помогают родителям и знакомиться с другими людьми, заводить друзей. С психологической точки зрения также подмечается, что дети, у которых есть домашние питомцы, они более заботливые, более внимательные, они более чуткие и более ответственные, потому что, конечно же, эти все качества благодаря питомцу дают развитие ребенку.

Если вы решили завести ребенка, а до этого у вас была кошка или собака, то питомца можно подготовить к появлению нового жителя. Для этого сперва нужно познакомить животное с одеждой малыша. Передать пеленку из роддома, чтобы четвероногий пушистик привыкал к запаху младенца. А еще, как вариант, чаще приводить в дом детей.

Анна Сушкова:

В тех семьях, где маленький ребенок, есть животные, дети меньше болеют аллергией, что лучше – пускай все микробы, бактерии будут пройдены с детства. И на самом деле, честно сказать, так и получилось. Поэтому мы Джесси все очень любим, мы ей за все благодарны.

Мария Бунчикова:

У нас дома живет кошка, и мы все ее очень любим. И естественно, инициатором, чтобы завести, была я. И я брала на себя 100 % ответственность, чтобы за ней ухаживать. И когда сейчас это все реализуется, я скажу, что у меня нашлись помощники, самый главный помощник в воспитании – это мой сын. Я учила его правильно с ней общаться, правильно ее держать. Правильно играть, и я сама вижу, как он может приходить из садика и сразу в нее нырять.