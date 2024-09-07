Говорящие сердцем – как работает молодёжный инклюзивный театр? Рассказал главный режиссёр
Говорящие сердцем. Как вовлечь в творчество слабослышащих детей и почему театр – это самый лучший выбор? Об этом поговорили с нашим гостем. В студии «Нового утра» Павел Геннадьевич Адамчиков, главный режиссер Молодежного театра эстрады Республиканского дворца культуры имени Шарко от общественного объединения «Белорусское общество глухих».
Алеся Алехнович, ведущая:
Павел Геннадьевич, расскажите, как возникла идея создать такой инклюзивный театр?
Павел Адамчиков, главный режиссер Молодежного театра эстрады Республиканского дворца культуры имени Н.Ф. Шарко:
Но эта идея уже давным-давно родилась, и этот театр довольно давно уже существует. Были массы постановок. То, что я видел, меня реально просто поразило. Когда-то был еще такой канал «Жест», и первый раз, когда я увидел жестовую песню, молодая пара пела Бориса Моисеева «Глухонемая любовь». И я просто завис в этот момент, потому что песня приобрела абсолютно другой оттенок, окраску и смысл. В ДК имени Шарко были такие спектакли, как «Юнона и Авось».
Можете себе представить, когда люди жестами вот эти глубочайшие тексты передают эмоционально. «Снежная королева», были композиции, спектакли на патриотические темы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне и так далее. То есть, в принципе, это движение уже давно есть, но акцент, наверное, приобрело не так давно. Началась программа инклюзивная, и в Академию стали набирать курсы инклюзивные. Наши актеры уже закончили 2 года назад Академию искусства, они имеют дипломы профессиональных артистов. И сейчас я являюсь художественным руководителем инклюзивного курса. Я пришел со своей студенткой, они уже на третьем курсе и по окончании академии будут творить у нас там.
Подробности в видео.