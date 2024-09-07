Говорящие сердцем – как работает молодёжный инклюзивный театр? Рассказал главный режиссёр

Говорящие сердцем. Как вовлечь в творчество слабослышащих детей и почему театр – это самый лучший выбор? Об этом поговорили с нашим гостем. В студии «Нового утра» Павел Геннадьевич Адамчиков, главный режиссер Молодежного театра эстрады Республиканского дворца культуры имени Шарко от общественного объединения «Белорусское общество глухих». Алеся Алехнович, ведущая:

Павел Геннадьевич, расскажите, как возникла идея создать такой инклюзивный театр?

Павел Адамчиков, главный режиссер Молодежного театра эстрады Республиканского дворца культуры имени Н.Ф. Шарко:

Но эта идея уже давным-давно родилась, и этот театр довольно давно уже существует. Были массы постановок. То, что я видел, меня реально просто поразило. Когда-то был еще такой канал «Жест», и первый раз, когда я увидел жестовую песню, молодая пара пела Бориса Моисеева «Глухонемая любовь». И я просто завис в этот момент, потому что песня приобрела абсолютно другой оттенок, окраску и смысл. В ДК имени Шарко были такие спектакли, как «Юнона и Авось».