В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?

Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как вы считаете, можно ли выучить сразу несколько языков, как это скажется на нашей продуктивности?