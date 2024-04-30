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В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?

30 апреля 2024 21:09
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Спрос на иностранные языки с каждым годом растет. Кому-то он может понадобиться для работы, кому-то – для бизнеса, кому-то – просто для общения. О том, можно ли без проблем овладеть иностранным языком и что для этого нужно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как вы считаете, можно ли выучить сразу несколько языков, как это скажется на нашей продуктивности?

В возрасте 30 плюс. Можно ли одновременно выучить несколько иностранных языков?-1

Екатерина Хромченко, языковой коуч:
В каком возрасте?

Михаил Свито:
В любом возрасте, мне кажется.

Екатерина Хромченко:
Разные подходы.

Михаил Свито:
30 плюс – давайте так.

Екатерина Хромченко:
Если 30 плюс, то это можно сделать. Я бы рекомендовала начинать с одного. Когда у вас разница в двух языках хоть бы уровень, а лучше два, тогда можно подключать новый язык и изучать его через первый иностранный язык. Взрослый может все, если понимает, зачем ему это нужно.

# Иностранные языки # общество # Михаил Свито

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