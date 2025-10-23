Готовы ли фермы к холодам? В Беларуси проверяют условия содержания животных
Хозяйский подход – именно эта формулировка становится ключевой при выборе стратегии управления фермой и молочно-товарным комплексом. Иначе никак, ведь в этой сфере халатность людей видна сразу: по численности животных и их внешнему виду понятно, в каких условиях поголовье содержится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому сельхозпредприятия заранее готовятся к зимнему сезону. Качество и количество заготовленных кормов, обновление комплексов – недооценивать нельзя ни один из пунктов. Чтобы красивые слова о толковом подходе не расходились с делом, прокуратура проводит проверку ферм.
Какие нарушения выявляют, знает Анна Корольчук.
С проверками в Совхоз-комбинат «Сож» прокуратура приезжает регулярно – у предприятия плохая репутация. Так, в сентябре из 11 помещений для содержания животных к зиме подготовили лишь два. Спустя месяц ситуация стала лучше, но грубых нарушений все равно хватает. В сараях срочно нужно навести порядок.
– Когда произведете чистку помещений? Животные ждать не будут!
– Понятно.
– А что с поилкой? Вода вся ржавая.
В таких условиях содержатся более 500 животных. Беспорядок вокруг списывают на нехватку рук и проблемы логистики: один погрузчик обслуживает 4 комплекса, между которыми по 100 километров. Дополнительные силы тратят на ремонт ветхих зданий – ферму в Рудне Маримоновой построили 50 лет назад.
Александр Старотиторов, исполняющий обязанности исполнительного директора сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Сож»:
За неделю мы наведем порядок, ремонт окон, дверей, ворот. Подготовим полностью помещение к зимнему стойловому периоду. Все нужно постоянно ремонтировать, на сегодняшний день не такое большое количество персонала, как хотелось бы.
Недооценивать важность этого этапа нельзя – от состояния помещений, их дезинфекции зависит, как животные перенесут холода и будут ли продуктивными. Если упустить момент до заморозков, то есть падеж скота неизбежен.
Далее смотрите в видео.