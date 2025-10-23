Готовы ли фермы к холодам? В Беларуси проверяют условия содержания животных

Хозяйский подход – именно эта формулировка становится ключевой при выборе стратегии управления фермой и молочно-товарным комплексом. Иначе никак, ведь в этой сфере халатность людей видна сразу: по численности животных и их внешнему виду понятно, в каких условиях поголовье содержится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому сельхозпредприятия заранее готовятся к зимнему сезону. Качество и количество заготовленных кормов, обновление комплексов – недооценивать нельзя ни один из пунктов. Чтобы красивые слова о толковом подходе не расходились с делом, прокуратура проводит проверку ферм.