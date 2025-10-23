Путин высказался об отмене встречи с Трампом: речь скорее идёт о переносе

Самая обсуждаемая в последние дни мировая новость минувшей ночью (когда в Вашингтоне был день) получила новое развитие. Итак, встречи президентов Путина и Трампа в Будапеште не будет, по крайней мере пока. Об этом американский лидер заявил по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы не достигнем нужной цели» – Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии.

При этом Дональд Трамп добавил, что встреча с Владимиром Путиным возможна в будущем. Но почему американский президент вдруг изменил свою позицию? Как на это повлиял приезд в Вашингтон генсека НАТО, за которым, очевидно, стоит методичная работа еврочиновников?

Все это, разумеется, почва для экспертного анализа и заявлений политиков. И вот позиция венгерского премьера, который обвинил Евросоюз в срыве переговоров. «Если бы Брюссель не препятствовал мирной миссии президента США, война уже была бы окончена», – подчеркивает Виктор Орбан. И добавляет: «Если бы не было попыток саботажа в отношении мирного процесса, уже наступил бы мир».

А вот британская Financial Times связывает отмену саммита в Будапеште с телефонным разговором министра иностранных дел России и госсекретаря США, который состоялся в минувший понедельник. При этом польский эксперт детализирует эту точку зрения и утверждает, что «за отменой встречи Трампа и Путина стоит именно Марко Рубио». Кроме того, политолог добавляет: «Решение об отмене встречи было продиктовано желанием Рубио защитить Трампа от возможного политического поражения на международной арене».

И все это уже больше похоже на политическую и дипломатическую «эквилибристику», учитывая то, что сегодня же государственный секретарь США дал понять официальной Москве, что намерен продолжить диалог. «Администрация Белого дома готова к проведению переговоров с российскими должностными лицами, если такие встречи будут способствовать урегулированию конфликта в Украине», – заявил Марко Рубио.

При этом позиция Москвы касательно диалога в такой тональности неизменна. «МИД России открыт к продолжению контактов по линии Госдепартамента США в рамках пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября беседы президентов», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Высказался и Президент России. Комментируя слова Дональда Трампа относительно отмены саммита в Будапеште, Владимир Путин заявил, что речь скорее идет о переносе встречи. Президент России также отметил, что было бы ошибкой подойти к саммиту без соответствующей подготовки, поскольку от переговоров должен быть результат, который все ожидают.