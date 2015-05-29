В школах Беларуси заканчивается учебный год. Это повод поговорить о нашем общем среднем образовании. Что волнует сегодня родителей и учителей? Что происходит сегодня в школе? Готово ли общество к введению платного среднего образования?

За последнее десятилетие белорусская школа пережила многие изменения. Наталья Владимировна, как Вам кажется, какие изменения были в лучшую сторону, а где мы допустили ошибку?

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им.Ф.Скорины г.Минска:

С моей точки зрения, многие изменения, которые уже произошли, они действительно в лучшую сторону. Во-первых, введена 10-бальная система. Во-вторых, пятидневная система обучения. Шестой школьный день идёт как спортивные мероприятия. Немножечко за последние годы мы уступили в том, что ушли от профильного обучения. Но этот вопрос сейчас поправляется, возобновляется. Были сделаны и в прошлом году некоторые пробы. Хотя, следует отметить, что полностью от профильного обучения мы не отошли. Потому что в гимназиях и лицеях сохранилось изучение отдельных предметов.

Светлана Павловна, когда профили убирали, потом их возвращали, это вызывало не очень позитивную реакцию у родителей, учителей и у системы образования в целом. Сегодня мы профили возвращаем. Не повторяем ли мы ту же ошибку? Мы готовы сегодня вводить профили, как когда-то не совсем готовы были от них отказаться?

Татьяна Хоружая, заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета образования Мингорисполкома:

Сегодня вводить профили достаточно сложно, поэтому торопиться в этом деле нельзя. Требования наши будут таковы: что та школа, которая открывает профили, должна хорошо взвесить, готова ли она. Созданы ли все условия для того, чтобы ввести профильное обучение? Есть ли у такие высококвалифицированные педагоги? А главный аргумент: чтобы все возможности школы совпали с желанием учащихся и их родителей.

Готовы ли родители и школы к тому, чтобы профили вернулись?

Валентина Генчук, начальник управления мониторинга качества образования Национального института образования, кандидат педагогических наук:

Более 80% педагогов, учащихся и родителей поддерживают введение профильного обучения. Школа должна в первую очередь должна думать о том, имеются ли у нее кадры, имеется ли у нее материально-техническая база для введения профильного обучения. Родители это должны понимать, и должны понимать, что сегодня не в каждой школе может быть открыт тот или иной профиль, в который им хотелось бы отдать учиться своего ребёнка.

Последние десятилетия в системе образовательного процесса были различные изменения. Ваше мнение: эти изменения улучшили качество образования?

Инесса Зубрилина, учитель гимназии №24 г.Минска, учитель года Беларуси 2011 года:

Я бы сюда добавила еще ряд. Это развитая система национальных учебно-методических комплексов. Сегодня активно используются электронные средства обучения. В наш электронный век информации мы прекрасно понимаем компетенции пользования этими средствами информации являются одними из ключевых. То, что сегодня учащиеся используют эти ресурсы и имеют такие возможности - это, безусловно, большой плюс.

Какие проблемы в образовании сегодня наиболее важны?

Оксана Нехайчик, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации:

Если вернуться к тому, какие положительные изменения произошли в системе общего среднего образования, то нынешняя система «раскрепостила» ученика и сегодня он может проявлять творчество, может проявлять какую-то инициативу, учиться так, как ему нравится. И также раскрепощение учителя: сегодня учитель может отойти от традиционных методов проведения урока. Может экспериментировать, может проявить все свои творческие способности и профессионально донести до детей тот или иной материал, используя различные средства, в том числе и технические.

Ошибки, которые были допущены, в основном произошли из-за того, что никто не интересовался мнением ни учителей, ни родителей, учеников. «Нас не спросили…», поэтому профили убрали, а теперь мы их возвращаем. Не повторится ли опять такая же ситуация?

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им.Ф.Скорины г.Минска:

К нашему мнению всегда прислушивается. Это прежде всего: связь между родителями и обществом школы.

Инесса Зубрилина, учитель гимназии №24 г.Минска, учитель года Беларуси 2011 года:

Мы должны четко понимать, что ситуация, которая сегодня складывается, это «потребительское отношение» к школе, «школа как сфера услуг» - этот подход изначально создает неправильный имидж, неправильный подход, стереотипы среди молодёжи и родителей. Чаще всего сегодня проблемы решает не учитель и родитель, а наиболее чаще - через Интернет. Но ведь учитель должен знать своего ученика. Простите, если учитель вам не может помочь, то Интернет вам уже ничем не поможет, это точно.

Какие реформы себя не оправдали?

Людмила Худенко, заместитель директора Национального института образования по научно-исследовательской работе, доктор педагогических наук, доцент:

Мы проводили реформу 12-летней школы. Она была отменена. Трудно сказать: она себя оправдала или нет. Но 12-летнее обучение не поддержали родители. Мы недостаточно объяснили родителям преимущества это 12-летней школы. Но мы вернулись к 11-летней модели школы. Поэтому если говорить о том, что на сегодня себя оправдало, а что - нет, я бы говорила о том, что сегодня актуально, перспективно. Даже профиль. Родители от него отказались, но они его поддерживают. Это прогрессивная мировая и международная практика сегодня.

Инесса Зубрилина, учитель гимназии №24 г.Минска, учитель года Беларуси 2011 года:

Прежде чем кого-то винить в качестве образования, нужно начать с себя. Мы сегодня живём в очень непростое время. Большинство учителей - выходцы из советских школ. Наши сегодняшние дети - дети, которые на все 100% индивидуалы. Они не будут учиться, не будут целенаправленно работать 45 минут, если каждый из них не понимает, что эти знания ему реально пригодятся в жизни. Где? Когда? И эту реальность нужно показать. Это задача уже общества.

Александр Андарало, первый проректор Белорусского государственного педагогического университета:

Обсуждая проблему, мы совсем забыли о личности учителя. Ведущая роль в школе как в учебном, так и в воспитательном процессе отводится учителю. Да, действительно, советская школа педагоги была одна из лучших. Но после распада Советского союза мы утратили те традиции, которые существовали в нашем советском образовании. Но сегодня мы возвращаемся к той проблеме, когда в учебном процессе основной центр внимания должен быть обращен именно к учителю.