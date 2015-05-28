МЧС провел масштабные учения в Центре фристайла в Минске

Новости Беларуси. Экшн в центре Минска. Сцены из настоящего боевика минчане могли наблюдать на улице Сурганова: столичные спасатели отрабатывали свои профессиональные навыки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вой сирен, гул вертолета, более сотни сотрудников МЧС и скорой помощи. Зрелищные учения столичных спасателей прошли 28 мая возле центра фристайла.

По легенде, во время соревнований в спортивном комплексе загорелись трибуны и обрушились стены. Теперь каждая минута на счету. Специалисты тушат пожар, достают из-под завалов людей. Медики несут пострадавших на носилках в вертолеты. Пол часа – и угроза предотвращена, погибших нет.