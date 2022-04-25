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«Это честь для меня – служить там». В Минской области началась отправка новобранцев в войска

25 апреля 2022 19:28
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Новости Беларуси. Более сотни призывников Минской области отправились на срочную службу в ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Это честь для меня – служить там». В Минской области началась отправка новобранцев в войска-1

Тожественная церемония по традиции состоялась на мемориальном комплексе «Курган Славы». В ней приняли участие представители и руководство Вооруженных Сил Беларуси, родные и близкие будущих военнослужащих. Под сопровождение военного оркестра к памятнику легли венки и цветы, прозвучали слова напутствия. Завершился митинг выступлениями бойцов бригады специального назначения.

«Это честь для меня – служить там». В Минской области началась отправка новобранцев в войска-4

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мероприятие призыва проводится планово, ежегодно. Вы сами это знаете. Каждое полугодие мы комплектуем Вооруженные Силы и другие войска личным составом.

«Это честь для меня – служить там». В Минской области началась отправка новобранцев в войска-7

Александр Микульчик, призывник:
Я считаю просто обязанностью своей пройти армию, дабы освоить этот курс, побывать с молодыми бойцами, такими же, как и я, освоить военную подготовку, вырасти в психологическом и физическом планах.

«Это честь для меня – служить там». В Минской области началась отправка новобранцев в войска-10

Cергей Матейкович, призывник:
На комиссию зашел. Сказали: «Ты здоровый, молодец. Есть силы спецопераций. Пойдешь?» Я говорю: «Конечно, пойду». Это честь для меня – служить там.

«Это честь для меня – служить там». В Минской области началась отправка новобранцев в войска-13

Новобранцев в ближайшее время ждет курс молодого бойца. А военная присяга у прибывшего пополнения назначена на 21 мая.

# Армия Беларуси # общество # Юрий Кузьмин # Фотофакт

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