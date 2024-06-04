Детскому дому семейного типа в агрогородке Вейно подарили козу альпийской породы

Новости Беларуси. Необычный подарок получила семья Журовых из агрогородка Вейно Могилевского района. Детскому дому семейного типа, где воспитывается двое своих детей и восемь приемных, местные власти совместно с Могилевским госплемпредприятием передали козу альпийской породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее привезли с единственной в стране государственной фермы, которая открылась в 2023 году в Могилеве. Светлана Журова о козе в хозяйстве мечтала давно и о своем желании обмолвилась зимой, когда семью с Новым годом приехали поздравлять депутаты и представители Могилевского райисполкома. Так мечта стала явью.

Светлана Журова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Детей много, много надо молока, они все любят молоко. Поэтому это хорошо. То, что она породистая, чистокровная, это вообще шикарный подарок. Я о таком мечтать не могла.

Николай Орленок, генеральный директор Могилевского госплемпредприятия:

Вкусовые качества молока отличаются от других пород. Молоко слаще и обладает гипоаллергенным свойством. То есть очень полезное для детей.