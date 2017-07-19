Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сегодня речь пойдет об омлете. Вы скажете, что еще можно придумать с омлетом. Этот рецепт я подсмотрела во Львове. И с тех пор он прочно вошел в меню моей семьи. Самое интересное, что готовится он в виде конвертика, а внутри может быть все, что угодно.

Первое, что я сделаю, – подготовлю начинку. Для этого мне понадобится немого укропчика.

Чуть-чуть томатов.

Чуть-чуть зеленого лучка.

Буквально несколько ломтиков перца.

Я очень люблю, когда в блюдах используются разные цвета, когда какая-то очень красивая подача. А здесь просто блюдо, как омлет, но благодаря таким ноткам. Казалось бы, все очень просто: зеленый, желтый, красный. Но красиво же. В блюде это точно будет выглядеть красиво.

Начинка почти готова.

Я сюда же отправлю пару ломтиков слегка подкопченной утиной грудки. Но вы можете сюда добавить ломтики бекона. Можете обойтись вообще без мяса.

Все, начинка собрана в одной тарелке. Сюда же я отправлю тертый сыр. Вы можете использовать абсолютно любой. Желательно, чтобы он был твердый.

Начинку очень важно готовить сначала, потому что дальше вы начнете готовить основу для омлета. Весь процесс перейдет на сковороду, и вот здесь уже очень важно будет поймать нужный момент, когда класть начинку, когда заворачивать конверт. В общем-то, вам просто некогда будет заниматься начинкой, если вы сначала займетесь яйцами. Я использую домашние куриные яйца.

Сюда же вливаем чуть-чуть сливок.

Сковорода должна быть хорошо разогрета.

Вливаем омлетную массу. Сейчас очень важно, чтобы она превратилась в этакий толстый блин.

Прикрываю крышкой, чтобы прихватился весь омлет.

Омлет почти готов. Очень важно его перевернуть цельным блином.

Может, даже понадобится две лопатки, как у меня. Здесь самое главное омлет перевернуть.

И практически сразу всыпаем начинку. Аккуратно.

Аромат уже пошел. Укропчик отдает свой запах. И аккуратненько сразу же накрываем.