Прямой эфир

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой

19 июля 2017 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Сегодня речь пойдет об омлете. Вы скажете, что еще можно придумать с омлетом. Этот рецепт я подсмотрела во Львове. И с тех пор он прочно вошел в меню моей семьи. Самое интересное, что готовится он в виде конвертика, а внутри может быть все, что угодно.
Первое, что я сделаю, – подготовлю начинку. Для этого мне понадобится немого укропчика.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-1

Чуть-чуть томатов.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-4

Чуть-чуть зеленого лучка.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-7

Буквально несколько ломтиков перца.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-10

Я очень люблю, когда в блюдах используются разные цвета, когда какая-то очень красивая подача. А здесь просто блюдо, как омлет, но благодаря таким ноткам. Казалось бы, все очень просто: зеленый, желтый, красный. Но красиво же. В блюде это точно будет выглядеть красиво.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-13

Начинка почти готова.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-16

Я сюда же отправлю пару ломтиков слегка подкопченной утиной грудки. Но вы можете сюда добавить ломтики бекона. Можете обойтись вообще без мяса.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-19

Все, начинка собрана в одной тарелке. Сюда же я отправлю тертый сыр. Вы можете использовать абсолютно любой. Желательно, чтобы он был твердый.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-22

Начинку очень важно готовить сначала, потому что дальше вы начнете готовить основу для омлета. Весь процесс перейдет на сковороду, и вот здесь уже очень важно будет поймать нужный момент, когда класть начинку, когда заворачивать конверт. В общем-то, вам просто некогда будет заниматься начинкой, если вы сначала займетесь яйцами. Я использую домашние куриные яйца.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-25

Сюда же вливаем чуть-чуть сливок.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-28

Сковорода должна быть хорошо разогрета.
Вливаем омлетную массу. Сейчас очень важно, чтобы она превратилась в этакий толстый блин.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-31

Прикрываю крышкой, чтобы прихватился весь омлет.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-34

Омлет почти готов. Очень важно его перевернуть цельным блином.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-37

Может, даже понадобится две лопатки, как у меня. Здесь самое главное омлет перевернуть.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-40

И практически сразу всыпаем начинку. Аккуратно.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-43

Аромат уже пошел. Укропчик отдает свой запах. И аккуратненько сразу же накрываем.

Готовим омлет с укропом, помидорами, луком, перцем и утиной грудкой-46

Переворачиваем.
Как видите, все гениальное просто. Готовьте с удовольствием, выбирайте хорошие продукты. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

Другие новости рубрики

Все новости
«Смотрят фильмы, героев и идут к нам»: что такое стрельба из лука и как стать частью этого вида спорта
19 июля 2017 08:32

«Смотрят фильмы, героев и идут к нам»: что такое стрельба из лука и как стать частью этого вида спорта

Новая редакция закона о детских пособиях принята в Беларуси
19 июля 2017 08:18

Новая редакция закона о детских пособиях принята в Беларуси

Беларусь принимает участие в XIII международном авиасалоне «МАКС-2017» в Московской области
19 июля 2017 06:16

Беларусь принимает участие в XIII международном авиасалоне «МАКС-2017» в Московской области