«Мочишь руку, обнимаешь и продавливаешь палец». Мастер-класс по созданию изделий из глины

Наша героиня давно думала о том, чтобы освоить гончарное дело. И именно сегодня у нее появился шанс познакомиться с гончарным кругом. Знакомьтесь: Хелен – мастер, который сегодня будет проводить первое занятие с нашей героиней. По специальности она художник-дизайнер. А гончарный круг помогает найти вдохновение.

Хелен Мащенко, керамист:

Это очень своеобразный процесс такой, назовем его, медитивный, успокаивающий. То есть ты так концентрируешься на изделии, воплощаешь его. Какую-то часть времени ты не можешь думать ни о чем другом, кроме того, что происходит перед тобой. Когда попробовала, было очень сложно, потом стала заниматься больше и теперь немного преподаю основы гончарства. Можно экспериментировать с формой и размером изделий, а можно – с материалами. Но в основном изделия на гончарном круге делаются из красной глины. Работа с ней – дело тонкое.

Хелен Мащенко, керамист:

Мнем мы вот этими частями ладони, не пальцами, ладошками. Нажимаем немножко, надавливаем, отпускаем. Не совсем прямо так расплющиваем его. Наша задача во время отминки перемять все слои глины, которые внутри. Только после отминки глины Катерина садится за гончарный круг. Представьте: за почти пять тысяч лет технология практически не изменилась.

Марина Лешкова, керамист:

Самый простейший – тот, который в древности использовался – это ручной гончарный круг, гончарный станок, следующий был гончарный круг с ножным приводом. Механизация привела к тому, что изделие создавалось быстрее и было более качественным. И следующий этап – это тот, который пришел уже с изобретением электричества и были созданы электрические гончарные круги. Современный гончарный круг – тоже довольно капризный инструмент. Он требует определенных правил работы. Для начала обработанный кусок глины правильно закрепляют, чтобы потом, как говорят гончары, зацентровать. Делается это для того, чтобы закрутить структуру глины в спираль, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Хелен Мащенко, керамист:

Вот этой рукой работаешь по горизонтальному вектору. Только смотри: локоть упираешь и работаешь. Вторую руку – делаешь такой замок, чтобы руки относительно друг друга. Палец можешь не заворачивать. Этой рукой давишь только сверху. Для того, чтобы центровка была удачной, важно помнить о точке опоры, не забывать о том, что глину постоянно нужно смачивать водой. Екатерина под чутким руководством Хелен научилась центровать глину. Самое время приступать к следующему этапу – продавливанию горлышка. Хелен Мащенко, керамист:

Мочишь руку, обнимаешь изделие. Палец ставишь вертикально и второй рукой помогаешь ему уйти вглубь. Не доходишь до диска полтора сантиметра, останавливаешься, вынимаешь палец.